Slovenskega ubežnika so prijeli na Kanarskih otokih

V nadaljevanju preberite:

Po daljšem premoru, ki si ga je z begom v Španijo priboril 45-letni podjetnik Sašo Škvorc iz Kamnika, na ljubljanskem okrožnem sodišču zoper njega spet poteka sojenje. Postopek poteka zaradi dveh kaznivih dejanj davčne zatajitve s predpisano kaznijo od enega do osmih let zapora in dveh kaznivih dejanj pranja denarja s predpisano kaznijo zapora do osmih let ter denarno kaznijo.