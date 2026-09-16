Slovenski mercedes po hudi nesreči v Zagrebu po reševalnem pasu v napačno smer

Fotografija je simbolična. FOTO: Hrvaška policija

Na zagrebški obvoznici se je dopoldne zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl en človek. Med zastojem je nato voznik avtomobila s slovenskimi registrskimi oznakami obrnil vozilo in po reševalnem pasu zapeljal v nasprotno smer, poroča hrvaški portal Index.

Po podatkih zagrebške policijske uprave so bila v trčenju, ki se je zgodilo okoli 10.35, udeležena štiri vozila – dva osebna avtomobila in dva tovornjaka. En človek je umrl, še eden pa je bil huje poškodovan.

Zaradi nesreče je nastal približno osem kilometrov dolg zastoj, na kraj pa so takoj napotili intervencijske službe, da bi pomagale poškodovanim in zavarovale območje.

Voznik srebrnega mercedesa s slovenskimi registrskimi oznakami je med zastojem obrnil vozilo in po pasu, ki so ga vozniki oblikovali za intervencijska vozila, zapeljal v nasprotno smer, je portalu Index sporočil eden od voznikov v koloni, ki je prekršek tudi fotografiral.