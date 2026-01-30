Slovenski policisti v Interpolovi akciji prijeli devet tihotapcev ljudi

V boju proti trgovini z ljudmi in tihotapljenju migrantov je Interpol organiziral globalno operacijo Liberterra III, ki je potekala od 10. do 21. novembra 2025, v njej pa je sodelovalo 127 držav sveta, med njimi tudi Slovenija. Slovenski policisti so v tem času prijeli 364 ilegalnih pribežnikov in aretirali devet tihotapcev, obravnavali pa so tudi dve potencialni žrtvi trgovine z ljudmi, je za Delo povedal predstavnik policije za odnose z javnostjo za področje kriminalitete Drago Menegalija.

Namen izvedbe operacije je bil zlasti v hitri izmenjavi tekočih operativnih informacij ter preverjanju v bazah Interpola, usklajevanju informacij ter sprejemanju operativnih ukrepov za preprečevanje, odkrivanje in boj proti trgovini z ljudmi in tihotapljenju migrantov ter z njimi povezanih kaznivih dejanj. Glavni koncept operacije je zagotoviti medagencijski pristop in vzpostaviti ustrezne povezave med zbiranjem obveščevalnih podatkov, odkrivanjem in nadaljnjimi preiskavami, tako v notranjosti države kot na mejah, je pojasnil Menegalija.

Poostren nadzor je potekal tudi na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. FOTO: Leon Vidic

V skladu z izdelanim načrtom so v omenjenem času potekale poostrene aktivnosti na celotnem območju Slovenije, nadzor, povezan z ugotavljanjem kazalnikov trgovine z ljudmi, se je izvajal tudi na Letališču Jožeta Pučnika. V aktivnostih je sodelovalo več kot 50 policistov in kriminalistov.

V okviru operacije v Sloveniji je bilo večje število pregledanih in kontroliranih oseb ter njihovih dokumentov, prav tako je bilo preverjenih več oseb in dokumentov v sklopu nadzora na letališču. Pri nezakonitem prestopu notranjih meja Slovenije je bilo prijetih in obravnavanih 364 ilegalnih pribežnikov. Prijetih je bilo tudi devet tihotapcev, ki so želeli čez ozemlje Slovenije nezakonito prepeljati 42 tujcev, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop in bivanje na ozemlju Slovenije. Obravnavani sta bili tudi dve potencialni žrtvi trgovine z ljudmi in zasežena je bila večja količina tobačnih izdelkov, ki se obravnava kot kaznivo dejanje tihotapstva po 250. čl. kazenskega zakonika, je povedal Menegalija.

Nekazonite migracije so spremljali tudi z droni; posnetek je iz Moldavije. FOTO: Interpol

Policisti so v okviru Liberterre III rešili 4414 žrtev trgovine z ljudmi, operacija pa je privedla do 3744 aretacij v 119 državah in odkritja približno 13.000 nezakonitih migrantov. Kakor navaja Interpol, je od 3744 aretacij 1800 osumljenih trgovine z ljudmi in tihotapljenja migrantov. V operaciji je sodelovalo več kot 14.000 policistov, ki so izvajali racije na ciljnih lokacijah in okrepili mejni nadzor, kar je privedlo do 720 preiskav in preiskav, od katerih nekatere še potekajo.

V operaciji je sodelovalo 127 držav; na sliki mejna kontrola v Severni Makedoniji. FOTO: Interpol

»Raven izvršilnih ukrepov kaže na močno sodelovanje, vendar so enako pomembni tudi širši trendi, ki smo jih odkrili. Kriminalne mreže se razvijajo, uporabljajo nove poti, digitalne platforme in ranljive skupine. Prepoznavanje teh vzorcev omogoča organom pregona, da predvidijo grožnje, prej razbijejo mreže in bolje zaščitijo žrtve,« je po pisanju portala Euronews izjavil generalni sekretar Interpola Valdecy Urquiza.