Slovensko jadralno letalo strmoglavilo v Lescah, pilot poškodovan

Na letališču Lesce je malo pred 14.30 strmoglavilo slovensko jadralno letalo. Ena oseba je poškodovana, je sporočila Uprava za zaščito in reševanje.

Na kraju so angažirali gasilce PGD Lesce, Gorsko reševalno službo Kranj in Jesenice ter helikopter Slovenske vojske.

Prve podrobnosti o nesreči slovenskega pilota je posredovala Policijska uprava Kranj. »Danes nekaj minut pred 14.30 smo bili obveščeni o dogodku v širši okolici letališča (vzletna steza) na območju Lesc, v katerem je pri vzletanju jadralnega letala z vleko motornega letala na višini približno 50 metrov jadralno letalo postalo nevodljivo,« so sporočili.

»Pilot jadralnega letala je jadralno letalo odklopil od motornega letala in poskusil zasilno pristati. Pri pristanku je nastala premoženjska škoda na jadralnem letalu in pilot se je poškodoval. Vlečno letalo je varno pristalo. Jadralno letalo je upravljal 57-letni slovenski pilot. Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je bil poškodovani pilot jadralnega letala s helikopterjem prepeljan v zdravstveno ustanovo. Okolica pri nesreči ni bila ogrožena.«