Smrt dojenčka ni bila posledica kaznivega dejanja

Kazenski postopek zoper 19-letnico, ki je z otroki bivala v neprimernih razmerah, ni bil uveden.

Pred enim letom, bil je prvi dan v letu, je Belo krajino pretresla smrt trimesečnega dečka, čigar varnost in skrb zanj sta bili v rokah njegove mame, takrat 19-letne Rominje, mamice treh malčkov, njihov oče pa je bil v tistem času v zaporu. Dekle je z otroki v Radovico, obmejno vas v Beli krajini, prišla dva dni pred novim letom, Center za socialno delo Metlika ji je namreč v hiši na začetku vasi našel varen, topel dom. Prej je z otroki živela v gozdu, bili so v baraki brez vode, elektrike, ogrevanja, obkroženi s smetmi in vsemogočo navlako. Pred enim letom je mladi mamici doma umrl trimesečni otrok. Preiskovali so sum povzročitve smrti iz malomarnosti. Po dogodku so 19-letnici začasno odvzeli še dva otroka. Tisti dan je bila sreda, okoli desetih dopoldne sta k dekletu prišla njena oče in ...