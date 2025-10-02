Na Metelkovi naj bi do smrti pretepli moškega, intenzivna preiskava poteka

Na območju središča Ljubljane so zgodaj zjutraj našli truplo moškega. Intenzivna kriminalistična preiskava še poteka. Odredili so tudi sodno obdukcijo, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. Portal 24ur.com sicer poroča, da naj bi moškega ponoči do smrti pretepli, a vzrok smrti za zdaj še ni pojasnjen, navajajo na policiji.

Več informacij za zdaj na policijski upravi niso delili. Po poročanju portala pa naj bi se dogodek zgodil na Metelkovi ulici v Ljubljani. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.