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    Črna kronika

    Padalec kljub hitremu oživljanju ni preživel padca

    V Šentvidu pri Stični je popoldne pri skoku z letala padalec naletel na težave s padalom in z visoko hitrostjo treščil ob tla ter umrl.
    Fotografija je simbolična.
    Galerija
    Fotografija je simbolična.
    R. I.
    17. 7. 2026 | 16:56
    17. 7. 2026 | 17:11
    1:01
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    Danes ob 15.31 je v Šentvidu pri Stični v občini Ivančna Gorica pri skoku z letala padalec naletel na težave s padalom in z visoko hitrostjo udaril ob tla ter umrl, poroča portal SPIN Uprave RS za zaščito in reševanje.

    Posredovali so gasilci PGD Šentvid pri Stični, reševalci nujne medicinske pomoči in policija, ki so kraj dogodka zavarovali in oživljali poškodovanega padalca. Oseba je zaradi hudih poškodb na kraju umrla. O dogodku so bile obveščene pristojne službe. Več še ni znanega.

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