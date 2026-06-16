Smrt planinca na Malem Triglavu

Danes ob 17.48 so iz planinske koče Kredarica opazili planinca, ki je padel z Malega Triglava v snežno kotanjo. Gorski reševalci GRS Mojstrana so v sodelovanju z dežurno ekipo GRZS in helikopterjem Slovenske vojske na kraju ugotovili, da mu ni več pomoči, na portalu SPIN navaja Uprava RS za zaščito in reševanje.

Gorski reševalci dežurne ekipe so s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali svojce in pokojnika v dolino, kjer so ga prevzeli delavci pogrebne službe.

V letu 2025 je 41 odstotkov reševanj predstavljalo helikoptersko reševanje (do današnje 273 akcij od 660 akcij skupno v celotnem letu 2025), letos do 10. junija pa so gorski reševalci posredovali pri 86 helikopterskih intervencijah, od 229 intervencij skupno v tem obdobju. Lani v istem obdobju so sodelovali pri 58 helikopterskih intervencijah od skupno 188 intervencij.