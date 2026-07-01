Na območju Belopeških jezer našli trupli slovenskih pohodnic

Skupina pohodnikov je v ponedeljek zvečer na območju Belopeških jezer našla dve trupli. Šlo naj bi za slovenski državljanki, poroča Primorski dnevnik. Pri eni od oseb, 49-letni ženski, so našli osebni dokument, za drugo osebo pa domnevajo, da je njen otrok.

Osebi sta bili oblečeni v športna oblačila in pohodniško opremo, zato preiskovalci menijo, da je šlo najverjetneje za gorsko nesrečo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Pohodniki so že močno razpadajoči trupli našli na okoli 900 metrov nadmorske višine, na območju skalnih prepadov.

Mrliški oglednik je ocenil, da sta osebi umrli v začetku junija. Za ugotovitev vzroka smrti bo potrebna obdukcija.

Avtomobil 49-letnice so v sredo našli na parkirišču. Ključi, ki so jih našli v njenem nahrbtniku, so ustrezali parkiranemu vozilu, še poroča Ansa.

Preden so pohodniki odkrili trupla, pristojni na območju niso sprožili nobene iskalne akcije niti niso prejeli prijave o pogrešanih osebah. Tudi Center za mednarodno policijsko in carinsko sodelovanje Vrata – Megvarje, ki skrbi za čezmejno sodelovanje med Italijo, Avstrijo in Slovenijo, ni prejel prijav o pogrešanih osebah.

Preiskavo sicer vodijo karabinjerji iz Trbiža v sodelovanju z gorsko reševalno enoto finančne policije in gasilci.