Na poti na Mlinarsko sedlo našli mrtvega pohodnika

Slovenski policisti so v soboto popoldne na poziv avstrijskih varnostnih organov sodelovali v iskalni akciji pogrešanega 56-letnega Madžara. Po podatkih Policijske uprave Kranj je helikopterska ekipa med pregledom terena iz zraka na območju Frischaufovi poti na Mlinarsko sedlo našla mrtvega pohodnika, ki so ga s helikopterjem prepeljali v dolino.

Kranjski operativno komunikacijski center je bil v soboto okoli 13.25 s Centra za policijsko sodelovanje Vrata-Megvarje obveščen, da avstrijski varnostni organi iščejo madžarskega pohodnika, ki naj bi se 9. julija odpravil z območja Jezerskega proti Češki koči in naprej proti Grintovcu. V iskalni akciji so poleg policistov sodelovali tudi gorski reševalci Gorske reševalne službe Jezersko in ekipa za reševanje v gorah z Brnika, v kateri je bila tudi policistka gorske policijske enote.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Koper, je helikopterska ekipa med pregledom terena iz zraka na območju Frischaufove poti na Mlinarsko sedlo našla mrtvega 56-letnega pogrešanega pohodnika, ki je ob padcu v globino zaradi hudih poškodb na kraju umrl. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo. S policijskim helikopterjem so pohodnika prepeljali v dolino. Policisti bodo o vseh ugotovitvah o dogodku obvestili pristojno državno tožilstvo.