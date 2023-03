Smrt Velenjčana na poti v zdravstveni dom preverja policija

Na tragični dogodek, ko je 74-letni Velenjčan umrl na poti v Zdravstveni dom Velenje, se bodo danes ob 13.30 odzvali tudi na ministrstvu za zdravje. Poleg ministra Danijela Bešiča Loredana z ekipo bo na novinarski konferenci sodelovala tudi predstavnica ZD Velenje Katarina Rednak Paradiž. V ZD Velenje že poteka notranja strokovna preiskava, ki naj bi pokazala, kaj je šlo narobe v sredo zjutraj.

Po poročanju Večera se je občan v ZD Velenje odpeljal sam, saj ZD Velenje menda ni imel na voljo reševalnega vozila. Kot je poročal časnik, je prvič poklical ob 4. uri zjutraj, da ima hude bolečine, da gre najverjetneje za ledvične kamne in da ima anevrizmo. Dežurna zdravnica mu je menda pojasnila, da nima na voljo nobenega reševalnega vozila in naj pride sam, kar je tudi storil. V zdravstvenem domu je dobil protibolečinsko terapijo in se odpeljal domov.

Manj kot uro kasneje je ponovno poklical v zdravstveni dom, ker je doma močno bruhal, vrnile pa so se tudi bolečine. Po navedbah Večera mu je zdravnica menda znova dejala, da do 7. ure nima na voljo reševalnega vozila. V zdravstveni dom se je odpeljal sam, na poti pa umrl.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje, so bili o prometni nesreči obveščeni okoli pol šeste ure v sredo zjutraj: »Voznik je v bližini križišča Kidričeve in Vodnikove ceste nenadoma prižgal vse štiri smerokaze. Ker ni več obvladoval vozila, je zapeljal v desno in trčil v kovinsko ograjo. Od tam ga je odbilo v levo čez oba prometna pasova, kjer je zapeljal čez robnik in z vozilom obstal na živi meji, ki ločuje smerni vozišči.«

Reševalci, ki jih je poklical očividec, 74-letniku niso mogli več pomagati. Smrt Velenjčana ni bila posledica prometne nesreče, so sporočili iz celjske policije: »Glede na včerajšnje objave v medijih o okoliščinah, ki naj bi privedle do omenjenega dogodka, smo takoj začeli zbirati obvestila in preverjati vse okoliščine v smeri obstoja suma morebitnega kaznivega dejanja.«

Minister preložil neodložljive obveznosti Že ves ta teden se je napovedovalo, da bo minister danes predstavil prva dva reformna zakona v zdravstvu. V četrtek dopoldne so v zvezi s tem razposlali tudi uradno vabilo na novinarsko konferenco, a so jo še isti dan popoldne preklicali. Razlog: neodložljive obveznosti ministra Danijela Bešiča Loredana. Danes vemo, da te neodložljive obveznosti v resnici niso bile tako neodložljive, saj bo minister danes sodeloval na novinarski konferenci ob 13.30 (predstavitev reformnih zakonov je bila predvidena za 12.30), na kateri bodo spregovorili o dogodku v ZD Velenje, predstavili preliminarno poročilo porabe sredstev po 15. členu zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, na koncu pa se bodo odzvali še na napoved stavke. Preložitev predlogov reformnih zakonov je bila po naših informacijah preklicana, ker še niso bili usklajeni s strateškim svetom. Tega zapleta očitno javnosti niso želeli sporočiti na ta način in so, kot kaže, našli izgovor o neodložljivih obveznostih ministra, ki pa se glede na to, da bo ta danes prisoten na konferenci na drugo temo, ni izkazal kot najboljša rešitev. Pri tem dopuščamo tudi možnost, da je zgrešen način v komunikaciji posledica tega, ker je ministra zapustila prva piarovka. Kakorkoli, morda bo kaj več o neodložljivih obveznostih minister danes pojasnil na tiskovni konferenci. Včeraj se na naša vprašanja v zvezi s tem, ni odzval. Brigite Ferlič Žgajnar

Direktor ZD Velenje Janko Šteharnik je sinoči za Delo dejal, da uradnih izjav še ne more dajati, ker preiskava ni zaključena. Neuradno pa Večer poroča o navedbah ZD Velenje, češ da je pacient dejal, da bo sam prišel in da ni povedal, da ima anevrizmo, pomoč pa da je iskal zaradi težav, ki niso sodile v nujno medicinsko pomoč. Ali to drži, bo jasno že iz posnetkov, občan je namreč klical na 112.

Iz Mestne občine Velenje, občina je namreč ustanoviteljica ZD Velenje, so odgovorili, da bodo o nadaljnjih korakih lahko več povedali, ko bo zaključena notranja strokovna preiskava: »Zavedamo se, da je tragedija pretresla tako zaposlene v zdravstvenem domu kot tudi občanke in občane, ki danes spremljajo poročanje novinarjev, vendar pred uradnim poročilom ne moremo dajati izjav. Sočustvujemo s svojci pokojnega in jim izrekamo iskreno in globoko sožalje.«