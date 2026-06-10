Kazenska ovadba proti vozniku avtobusa, ki je povozil sedemnajstletnico

Ljubljanski policisti so sklenili preiskavo tragične nesreče v križišču Poljanske ceste in Kopitarjeve v Ljubljani, ki se je zgodila 15. maja in v kateri je umrla mladoletna peška. Potrdili so, da so podali kazensko ovadbo, kar po poročanju časnika Dnevnik pomeni, da so ugotovili, da je nesrečo povzročil voznik avtobusa.

»V okviru varstva osebnih podatkov lahko zgolj potrdimo, da smo v tem tednu na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podali kazensko ovadbo zaradi sumov kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti,« so za STA potrdili na ljubljanski policijski upravi.

Zagrožena kazen do osem let zapora

V prometni nesreči v križišču Poljanske ceste in Kopitarjeve je 15. maja umrla mlajša peška. »Po doslej zbranih obvestilih je peška prečkala vozišče na prehodu za pešce, ko je vanjo trčil 48-letni voznik mestnega avtobusa. Peška je zaradi hudih poškodb na kraju umrla,« so takrat sporočili s policije.

Pri vozniku mestnega avtobusa Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) je preizkus z alkotestom pokazal, da ni bil vinjen.

Dnevnik je navajal izjave očividcev, da je tako za pešce kot avtomobile gorela zelena luč, mlajša ženska pa je ob nesreči pravilno prečkala cesto. Očividci so tudi povedali, da je bil avtobus zelo poln, kar bi lahko prispevalo k slabši vidljivosti za voznika.

Za povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti s smrtnim izidom je po pisanju časnika zagrožena kazen do osem let zapora in prepoved vožnje motornih vozil.