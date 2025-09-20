Na Celovški cesti v Ljubljani umrl 31-letni motorist

Danes okoli 19. ure se je na Celovški cesti v Ljubljani v križišču z Ulico Jožeta Jame zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 31-letni motorist, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Po prvih podatkih je voznik osebnega vozila, ki je v križišču zavijal levo iz Celovške ceste, zaprl pot motoristu, ki je pripeljal nasproti. Motorist se je v trčenju tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl.

Policisti so opravili ogled, ki sta se ga udeležila dežurna državni tožilec in preiskovalni sodnik, in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.