Nesreča v Rimskih Toplicah usodna za voznika osebnega vozila

V prometni nesreči, ki se je dopoldne zgodila v Rimskih Toplicah, je umrl 72-letni voznik osebnega vozila, njegova sopotnica pa je hudo poškodovana. Nesrečo je povzročil voznik osebnega vozila, ki je vozil iz smeri Laškega in zapeljal na nasprotno smerno vozišče ter trčil v voznika osebnega vozila, ki je pravilno pripeljal nasproti.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje, je vozilo, v katero je trčil, odbilo z vozišča, vozilo povzročitelja pa se je nato odbilo v še eno vozilo. Zaradi hudih poškodb je na kraju umrl voznik osebnega vozila, v katero je trčil povzročitelj.

Po prvih podatkih policije je povzročitelj prometne nesreče lažje poškodovan, na lažje poškodbe pa kaže tudi pri vozniku tretjega osebnega vozila in njegovi sopotnici.

Zaradi ogleda kraja prometne nesreče in odstranjevanja vozil je cesta še vedno zaprta, promet poteka po obvozni cesti.