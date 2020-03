Smrtna nesreča zaradi neprilagojene hitrosti

Na avtocesti Kozina-Koper se je popoldne pripetila prometna nesreča, v kateri je umrl 58-letni moški iz Ljubljane. Ta je pri vožnji proti Kopru izgubil oblast nad vozilom in po večkratnem trčenju ob zaščitno ograjo pristal v manjšem obcestnem jezeru, so sporočili iz Policijske uprave Koper.



Za zdaj je znano, da je 58-letnik zaradi neprilagojene hitrosti za predorom Kastelec na avtocesti proti Kopru izgubil oblast nad vozilom. Najprej je večkrat trčil ob zaščitno ograjo, nato pa se je pri izogibališču pred viaduktom Črni Kal prevrnil v jezerce ob cesti. Kljub hitri intervenciji policistov in gasilcev mu niso mogli več pomagati in je na kraju nesreče umrl.



V nadaljevanju bo avtocesta med priključkoma Kastelec in Črni Kal proti Kopru za kratek čas zaprta za ves promet. Obvoz za vsa vozila bo možen po vzporedni regionalni cesti med obema priključkoma, so zapisali na prometnoinformacijskem centru za državne ceste.