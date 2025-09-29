Prehitra vožnja pri Brežicah usodna za 28-letnika

V naselju Velike Malence pri Brežicah je v prometni nesreči, ki se je zgodila okoli 3. ure zjutraj, umrl 28-letnik.

Ta je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in po večkratnem obračanju obstal pod nadstreškom ene od hiš. Odpeljali so ga v bolnišnico, kjer pa je zaradi poškodb čez nekaj ur umrl.

Skupaj z voznikom je bil v avtomobilu tudi sopotnik, ki se je v nesreči lažje poškodoval, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.