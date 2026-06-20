Smrtna žrtev v trčenju tovornih vlakov v Münchnu

V trčenju dveh tovornih vlakov na mostu v Münchnu v zgodnjih jutranjih urah v soboto je umrla ena oseba. Pri nesreči sta se dva vagona iztirila in padla na cesto pod mostom, je sporočila lokalna policija.

Vzrok nesreče še preiskujejo, je za Reuters povedal tiskovni predstavnik policije v bavarski prestolnici.

Reševalne službe so bile o trčenju v severnem münchenskem okrožju Milbertshofen obveščene ob 1.40 po krajevnem času. Na kraj dogodka so napotili približno 60 pripadnikov intervencijskih služb, je povedal predstavnik gasilske službe.