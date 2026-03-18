Dve smrtni nesreči: v Višnji Gori umrl 85-letnik, v Ljubljani pa 29-letnik

S policijske uprave Ljubljana so sporočili, da sta se danes ob 11.30 zgodili dve nesreči, v katerem sta življenje izgubila 85- in 29-letnik.

Prva nesreča se je zgodila v Višnji Gori, v njej je življenje izgubil 85-letni voznik osebnega vozila. Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je 85-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti vožnje izgubil nadzor nad vozilom, ter v blagem ovinku zapeljal izven vozišča in trčil v travnati nasip.

V trčenju se je samoudeležen voznik tako hudo telesno poškodoval, da je na kraju umrl.

Trčil v drevo

Druga nesreča pa se je ob 11.30 zgodila na Avšičevi cesti v Ljubljani, v njej je umrl 29-letni voznik osebnega vozila. Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je 29-letnik zaradi neprilagojene hitrosti vožnje izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal izven vozišča in trčil v drevo.

33-letni sopotnik hudo poškodovan

V trčenju se je voznik tako hudo telesno poškodoval, da je na kraju umrl. 33-letni sopotnik v istem vozilu pa se je v nesreči hudo telesno poškodoval, njegovo življenje pa je ogroženo. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil o obeh nesrečah in bodo o vseh ugotovitvah bo obvestili pristojno državno tožilstvo.