Smrtno se je ponesrečil 20-letni voznik mopeda

Murskosoboški policisti so bili nekaj po 15.uri obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila izven naselja Vaneča (občina Puconci) na relaciji Vaneča – Šalamenci in v kateri sta bila udeležena dva voznika mopedov. 20-letna voznika mopedov sta čelno trčila zaradi vožnje po nepravilni strani cestišča, eden od njiju pa je umrl na kraju nesreče.



Kot so še sporočili iz Policijske uprave Murska Sobota, je bil drugi voznik v prometni nesreči hudo telesno poškodovan in je bil odpeljan v UKC Maribor.



Oba mopeda sta bila neregistrirana, voznika pa med vožnjo nista uporabljala motorističnih čelad. Zoper povzročitelja, ki je bil nesreči hudo telesno poškodovan, bo podana kazenska ovadba.



Pokojni udeleženec je letošnja tretja smrtna žrtev prometnih nesreč na pomurskih cestah, so še dodali na murskosoboški policijski upravi.