Smrtno se je ponesrečil vrhunski alpinist Grega Lačen

Pri podiranju drevesa se je smrtno ponesrečil sloviti alpinist Davo Karničar

Včeraj ob 16.49 je na Mlinarjevem sedlu na poti proti Zgornji Ravni na območju občine Jezersko prišlo do hude nesreče, zdrsa planinca, je poročal Center za obveščanje Republike Slovenije. Zaradi poškodb je na kraju dogodka umrl, gorski reševalci so umrlega prenesli v dolino in predali pogrebni službi.Portal Večera je kasneje objavil, da je življenje izgubil vrhunski 43-letni alpinist, član vrste slovenskih alpinističnih odprav. Izhajal je iz Črne na Koroškem, z družino je živel na Prevaljah.V dolgoletni karieri je zabeležil vrsto zahtevnih vzponov. Leta 2000 se je povzpel tudi na najvišji vrh sveta v okviru odprave Ski Everest 2000. Leta 2012 je vodil prvo samostojno koroško odpravo v Karakorum, pet članov je prišlo na vrh Broad Peaka brez uporabe dodatnega kisika.Leta 2016 sta skupaj z, s katerim sta bila več let znana kot sanjska koroška naveza, odšla v Kirgizijo. Sledila je prosta ponovitev najznamenitejše smeri v dolini Ak Su – Perestroika Crack. Opravil je tudi številne težke vzpone v domačih stenah Raduhe, Ojstrice, v stenah nad Chamonixom in drugod.Predlani sta z Gradišnikom v zahodni steni gore Niedere Prijakt preplezala prvenstveno smer Xice na Vzhodnem Tirolskem.Življenje je izgubil po zdrsu ob sestopu na Mlinarskem sedlu, bil je v družbi soplezalca.