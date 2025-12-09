Šest let po umoru komaj 20-letnega Davida Šolaje španska policija še ni razkrila, kdo je streljal na Blejčana na andaluzijski obali, medtem ko slovenski preiskovalci ugotavljajo, da se smrtonosna sled kavaškega klana vije skozi vsaj pet imen, povezanih z domačim kriminalnim podzemljem. Ta teden znova prihajajo v ospredje vprašanja, kako globoko se je v Slovenijo zasidral obračun med kavaškim in škaljarskim klanom ter kaj to pomeni za varnost in delo policije.

Članek na podlagi sodnih spisov, preiskav in pričevanj razkriva, kako je izginotje za 1,5 milijona evrov kokaina sprožilo serijo naročenih likvidacij, od brutalnega umora Danijela Božića na Okroglem do streljanja na Igorja Mančića sredi Ljubljane. Bralec bo izvedel, kdo naj bi ukazoval, kdo naj bi vlekel sprožilec in zakaj so nekateri še živi, čeprav so bili označeni za tarčo – odgovorov pa še zdaleč ni vseh.