Snemala ga je, nato pa je poklical neznanec in zahteval 700 evrov

Policisti Policijske uprave Koper so od 25-letnega moškega iz Izole prejeli kazensko ovadbo za kaznivi dejanji neupravičenega slikovnega snemanja in izsiljevanja. Izolan je v prijavi navedel, da je preko družbenih omrežij komuniciral z neznano žensko, ki ga je posnela, na posnetku pa se vidijo njegov obraz in njegovi intimni deli.

Kakor so sporočili policisti, je mladeniča v nadaljevanju preko družbenega omrežja začel izsiljevati neznani moški, ki je od njega zahteval 700 evrov gotovine, ki pa jih petindvajsetletnik ni hotel plačati. Neznanec je nato na družbenem omrežju ustvaril skupino in objavil dva videoposnetka oškodovanca.