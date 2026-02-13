Pod plazom preživel več kot tri ure, našel ga je pes

V zadnjih dneh so z območja Alp prišle številne novice o ljudeh, ki so jih zasuli snežni plazovi, velikokrat s tragičnim epilogom. Tokrat je bilo drugače, moškega so po poročanju Rai po več kot treh urah iskanja uspeli rešiti. Odkril ga je pes z imenom Colmar.

»Dušim se, dušim se!« je med klicem na pomoč uspel povedati 44-letnik, rojen v Milanu, sicer zaposlen v hotelu v italijanski regiji Valle d'Aosta. Včeraj popoldne ga je med sprehodom nad metom Gressoney-La-Trinité ujel plaz.

Pod snegom, globokim meter in pol, je uspel poklicati številko 112, k sreči se je med njegovo glavo in rokama izoblikoval zračni mehur. A ni uspel povedati nič več, saj se je komunikacija kmalu prekinila. Karabinijerji so ga uspeli geolocirati in takoj je stekla iskalna akcija, ki je trajala več kot tri ure. Tudi s pomočjo dronov.

Na koncu so ga našli s pomočjo iskalnega psa Colmarja, ki je del gorske enote finančne policije iz Cervinie. Moški je bil pod plazom ujet v pokončni legi, a od pasu navzdol v ledeni reki, noge je imel ukleščene.

Ko so ga izkopali iz snega, je bila njegova telesna temperatura le 27 stopinj. Prepeljali so ga v bolnišnico v Aosto, kjer so ga sprejeli v bolnišnico, njegovo stanje k sreči ni bilo kritično.