    Črna kronika

    Pod plazom preživel več kot tri ure, našel ga je pes

    Odkril ga je pes reševalcev iz Cervinie. Moški je bil pod plazom ujet v pokončni legi, od pasu navzdol v ledeni reki, s telesno temperaturo le 27 stopinj.
    Na koncu so moškega našli s pomočjo reševalnega psa Colmarja, ki je del gorske enote finančne policije iz Cervinie. Fotografija je simbolična, na njej je reševalni pes Whiskey na Norveškem. FOTO: Norske Redningshunder
    Galerija
    Na koncu so moškega našli s pomočjo reševalnega psa Colmarja, ki je del gorske enote finančne policije iz Cervinie. Fotografija je simbolična, na njej je reševalni pes Whiskey na Norveškem. FOTO: Norske Redningshunder
    R. I.
    13. 2. 2026 | 14:09
    13. 2. 2026 | 15:09
    1:56
    A+A-

    V zadnjih dneh so z območja Alp prišle številne novice o ljudeh, ki so jih zasuli snežni plazovi, velikokrat s tragičnim epilogom. Tokrat je bilo drugače, moškega so po poročanju Rai po več kot treh urah iskanja uspeli rešiti. Odkril ga je pes z imenom Colmar.

    image_alt
    Snežni plazovi v Italiji zahtevali štiri življenja

    »Dušim se, dušim se!« je med klicem na pomoč uspel povedati 44-letnik, rojen v Milanu, sicer zaposlen v hotelu v italijanski regiji Valle d'Aosta. Včeraj popoldne ga je med sprehodom nad metom Gressoney-La-Trinité ujel plaz.

    Pod snegom, globokim meter in pol, je uspel poklicati številko 112, k sreči se je med njegovo glavo in rokama izoblikoval zračni mehur. A ni uspel povedati nič več, saj se je komunikacija kmalu prekinila. Karabinijerji so ga uspeli geolocirati in takoj je stekla iskalna akcija, ki je trajala več kot tri ure. Tudi s pomočjo dronov.

    Na koncu so ga našli s pomočjo iskalnega psa Colmarja, ki je del gorske enote finančne policije iz Cervinie. Moški je bil pod plazom ujet v pokončni legi, a od pasu navzdol v ledeni reki, noge je imel ukleščene.

    Ko so ga izkopali iz snega, je bila njegova telesna temperatura le 27 stopinj. Prepeljali so ga v bolnišnico v Aosto, kjer so ga sprejeli v bolnišnico, njegovo stanje k sreči ni bilo kritično.

    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

    Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kongres Uefe

    V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

    Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
    S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Upokojenci

    Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

    Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
    Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nika je rekla: Zdaj pa dovolj, Domnu so šli med Zdravljico po rokah mravljinci

    Slovenska mešana ekipa v smučarskih skokih ostaja trdno na Olimpu, Anže Lanišek je najboljši posameznik v Predazzu, Niki Vodan se je uresničila velika želja.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 02:57
    Preberite več
    snegsnežni plaziskalna akcijaItalija

    Šport  |  Zimski športi
    Anterselva

    Francosko veselje v Anterselvi, tudi Slovenci spodbudno

    Biatlonci so se na OI merili v sprintu, bolj od Norvežanov pa se tokrat smeji Francozom. Slovenci zelo hitri, a s preveč napakami na strelišču.
    13. 2. 2026 | 15:34
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Milano – Cortina

    Johannes Høsflot Klaebo ostaja nepremagljiv, Slovenci daleč zadaj

    Na OI v Teseru, kjer potekajo tekmovanja v smučarskem teku, je za nami moška posamična tekma na 10 kilometrov v prostem koraku.
    13. 2. 2026 | 15:19
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Omrežnine

    Vlada bi postavila Majo Guštin za predsednico sveta Agencije za energijo

    Nov svet Agencije za energijo se bo moral spopasti tudi z zahtevami za zvišanje omrežnin, saj sedanje ne zagotavljajo razvoja omrežja.
    13. 2. 2026 | 15:19
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester United

    Benjamin Šeško je kot Ryanair, za to ne zasluži pohval

    Nekdanji kapetan Manchester Uniteda Roy Keane še vedno ni navdušen nad predstavami slovenskega zvezdnika.
    Nejc Grilc 13. 2. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Najboljši tretjič zapored

    Rokometni kralj ostaja Danec

    Po več kot treh tednih glasovanja, je Mednarodna rokometna zveza razglasila najboljšega rokometaša leta 2025. Tretjič zapored je najboljši Mathias Gidsel.
    13. 2. 2026 | 14:20
    Preberite več
