Kalifornija: Našli trupla šestih smučark in treh vodnikov

Po tem, ko smo v zadnjem tednu poročali o več smrtnih žrtvah zaradi snežnih plazov v Alpah oz. po Evropi, pa so zdaj po najsmrtonosnejšem plazu v zgodovini Kalifornije reševalci v soboto sporočili, da so našli trupla devetih smučarjev, ki so umrli zaradi snežnega plazu v gorovju Sierra Nevada v Kaliforniji. Tako so končali zahtevno reševalno akcijo, ki jo je oviralo močno sneženje, poroča AP.

FOTO: Fred Greaves/Reuters

Ekipa za iskanje je našla trupla osmih žrtev in eno drugo smučarko, ki je bila pogrešana in domnevana mrtva od torkovega plazu na gori Castle Peak blizu jezera Tahoe. Deveto žrtev so našli blizu drugih žrtev, a je takrat zaradi sneženja niso videli.

Na novinarski konferenci je Shannon Moon, vodja lokalne policije iz okrožja Nevada, pohvalila skupne napore številnih agencij, ki so pomagale pri iskanju, od Kalifornijske cestne patrulje do Nacionalne garde in podjetja Pacific Gas & Electric ter 42 prostovoljcev, ki so pomagali pri zadnjem dnevu reševalne akcije.

Identificirane žrtve

Poleg tega so, kot navaja AP, identificirali žrtve, med drugim dva vodnika in vodnico iz podjetja Blackbird Mountain, stare 34, 42 in 30 let.

Preostale žrtve so bile ženske, vse v svojih 40-ih letih, tesna skupina prijateljic, ki so bile izkušene turne smučarke in so poznale Sierra Nevado. Živele so na območju San Francisco Bay, Idahu in okoliških predelih ob jezeru Tahoe.

Reševanje in pogoji na terenu

Plaz se je sprožil na zadnji dan tridnevne ture 15 smučarjev, ko se je skupina odločila, da se vrnejo prej, da bi se izognili prihajajoči snežni nevihti. Po besedah oblasti so potovali po običajni trasi, a več podrobnosti niso podali.

Plaz se je sprožil v torek okoli 11.30, ko je šest preživelih smučarjev poklicalo na pomoč in opisalo nenaden in strašen plaz, dolg približno za dolžino nogometnega igrišča. Reševalci so jih lahko dosegli šele šest ur pozneje.

FOTO: Fred Greaves/Reuters

Kljub nevarnosti novih plazov in močnemu sneženju, so reševalci uspeli izkopati trupla še v petek, potem ko so uporabili helikopterje Kalifornijske cestne patrulje za odstranitev nestabilnega snega in zmanjšanje nevarnosti za nove plazove.

Območje zaprto do sredine marca

Po zaključeni akciji so oblasti napovedale, da bo območje zaprto za obiskovalce do sredine marca, dokler ne bodo zaključili preiskave, še piše AP.