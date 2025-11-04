Snežni plaz v vzhodnem Nepalu ubil sedem ljudi

Plaz je v ponedeljek zjutraj zadel skupino 12 ljudi v vzhodnem Nepalu. V baznem taboru gore Jalung Ri na višini 5630 metrov so poleg treh Italijanov umrli tudi Nemec in Francoz ter dva Nepalca, je za AFP sporočil Purba Tendžing Šerpa iz podjetja Dreamers Destination, ki je organiziralo odpravo.

»Videl sem vseh sedem trupel,« je potrdil Tendžing Šerpa, ki je v ponedeljek prispel na kraj nesreče in sodeloval pri reševanju. Njegovo podjetje je organiziralo odpravo za tri od sedmih žrtev.

Preostalih pet gornikov so pristojne službe rešile v torek zjutraj, je dejal Gjan Kumar Mahato s policije v okrožja Dolakha.

V Nepal, ki je dom osmim od desetih najvišjih vrhov na svetu, vključno z Mount Everestom, se vsako leto odpravlja več sto plezalcev in pohodnikov. Jesen je druga najbolj priljubljena sezona za odprave v Himalajo takoj za pomladjo, čeprav so dnevi krajši in hladnejši. Zahtevnejši je tudi snežni teren.

Prejšnji teden je ciklon Montha povzročil močno deževje in sneženje po vsej državi, zaradi česar so številni pohodniki in turisti obtičali na priljubljenih himalajskih poteh. Od ponedeljka prav tako pogrešajo dva italijanska plezalca, so v ponedeljek sporočili turistični uradniki. Poskušala sta osvojiti enega od vrhov v zahodnem Nepalu.

Po podatkih himalajske baze podatkov je od leta 1950 na nepalskih vrhovih umrlo najmanj 1093 ljudi, pri čemer so plazovi vzrok za skoraj tretjino vseh smrti.