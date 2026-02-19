Snežni plaz vzel življenje 54-letniku

Nemški gorski smučar je umrl v snežnem plazu v dolini Aoste. Kljub visoki nevarnosti plazov (4. stopnja na petstopenjski lestvici) se je skupina odločila za turno smučanje nad krajem Saint-Nicolas v Dolini Aoste, na nadmorski višini 2550 metrov.

Okoli 13.30 je reševalni center v Dolini Aoste prejel klic na pomoč skupine nemških turnih smučarjev, ki jih je zajel plaz. Dva izmed njih je zasulo, a so ju njihovi trije nepoškodovani tovariši hitro izkopali izpod snega. Končni tragični izid je bil mrtev 54-letni moški in še en poškodovani mladoletnik.

Nesreča se je zgodila na območju Punta Leysser, klasične turnosmučarske ture v Dolini Aoste. Skupino je spremljal nemški gorski vodnik. Po sprožitvi alarma so stekle reševalne akcije, ki so bile zaradi neugodnih vremenskih razmer izjemno zahtevne. Posredovali so pripadniki Gorske reševalne službe ter reševalec nujne medicinske pomoči. Skupaj je bilo v nesreči udeleženih osem oseb.

Močan veter in slaba vidljivost sta preprečila prihod helikopterja neposredno na kraj plazu. Reševalce so zato odložili 500 metrov niže, od tam pa so se morali kljub resni nevarnosti nadaljnjih plazov s smučmi in kožami povzpeti do skupine.

Ob njihovem prihodu sta bila oba poškodovana že zunaj snega. Huje poškodovani, ki je imel hudo podhladitev, je bil stabiliziran in so ga s helikopterjem prepeljali v dolino. Ob prihodu na urgenco je bilo njegovo stanje takoj ocenjeno kot izjemno kritično. Kljub največjim naporom zdravnikov je nekaj ur pozneje umrl. Njegov planinski tovariš pa ni v smrtni nevarnosti.

»Šlo je za zelo občutljivo posredovanje. Največja težava ni bila v tem, da nismo mogli neposredno s helikopterjem doseči ljudi, ki jih je zajel plaz, temveč v tem, da je bila situacija nevarna tudi za reševalne ekipe, ki so se podale na pot peš,« je pojasnil Paolo Comune, direktor Gorske reševalne službe Doline Aoste.