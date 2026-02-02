Snežni plaz vzel življenje gasilca

Snežni plazovi v Alpah so zahtevali še eno smrtno žrtev. Kot navaja tudi slovenski portal gore-ljudje.net, je bil snežni plaz na območju planote Casera Razzo, na meji med Furlanijo - Julijsko krajino in Benečijo, usoden za turnega smučarja, sicer gasilca, ki je deloval v Trstu.

Plaz se je včeraj sprožil na nadmorski višini okoli 1800 metrov. Na območju so se že nahajale reševalne ekipe iz Furlanije - Julijske krajine in Benečije, ki so izvajale vajo, med njimi tudi enota z lavinskim psom. K iskanju so se pridružili še dodatni reševalci, helikopterji civilne zaščite, gasilcev in regionalnega helikopterskega reševanja ter tri enote lavinskih psov in pripadniki Guardie di finanza.

Zvečer so lahko le potrdili, da so pogrešanega turnega smučarja našli brez znakov življenja. Prekrit je bil z okoli metrom snega. Primorski dnevnik je danes poročal, da so kot žrtev identificirali 29-letnega gasilca, ki je deloval v Trstu, sicer pa bil po poreklu iz Bologne.

Drugo reševanje je potekalo na meji s Slovenijo, na Žlebeh. Zasuto osebo so iz snega izvlekli tovariši, bila je pri zavesti, a v šoku in podhlajena. Stabilizirali so jo in s pomočjo drugega helikopterja regionalnega reševanja prepeljali na sedlo, kjer ga je prevzela reševalna ekipa z reševalnim vozilom za prevoz v bolnišnico v Vidmu.