Snežni plaz zahteval življenje smučarja, še enega pogrešajo

Novice o snežnih plazovih na območju Alp so v zadnjem času pogoste. Današnja je prišla z območja Valtelline v Lombardiji. Snežni plaz se je utrgal na gori Meriggio nad Albosaggiem in pokopal tri smučarje, piše Il Giorno. Za enega je znano, da se je uspel rešiti, drugega še iščejo, za tretjega pa so že potrdili smrt.

Posredovali so helikopterska nujna pomoč iz Sondria in Bergama, helikopter gasilcev ter reševalci gorske reševalne službe iz Sondria in enote gorske službe SAGF.

Le nekaj ur prej je snežni plaz oplazil tudi smučarsko progo Deborah Compagnoni v Santa Caterini, a ponesrečenih ni bilo.

Že včeraj se je plaz sprožil tudi nad jezom Montespluga na območju Madesima blizu meje s Švico in zasul dva pripadnika SAGF, ki sta sodelovala na vaji. Eden od njiju, star 30 let, je v kritičnem stanju v bolnišnici v Bergamu.

Tudi v četrtek sta se na območju Palabiona sprožila dva obsežna plazova, a tudi v tem primeru na srečo brez poškodovanih.