Snežni plaz zajel očeta s 16-letnim sinom, v Alpah samo včeraj umrlo pet ljudi

V Avstriji je na Tirolskem in Predarlskem v petek v več snežnih plazovih po zadnjih podatkih umrlo pet ljudi, več drugih pa je bilo ranjenih ali delno zasutih, so sporočile avstrijske oblasti. Na zahtevo tirolskih oblasti danes na terenu posreduje avstrijska vojska, nevarnost plazov ostaja visoka, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Na Tirolskem se je v preteklih dveh dneh sprožilo 35 snežnih plazov, ki so v petek terjali štiri življenja.

Med žrtvami je bil 42-letni Nemec, ki ga je skupaj s 16-letnim sinom zajela plaz, je sporočila policija. Najstnika so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico iz smučišča v Naudersu blizu švicarsko-italijanske meje.

Trije drugi smučarji so umrli v plazu blizu priljubljenega smučišča St. Anton am Arlberg. Po poročanju BBC gre za ameriškega, poljskega in avstrijskega državljana. V sosednji deželi Predarlsko je v plazu umrl deskar.

V Avstriji so to zimo zabeležili vsaj 21 smrtnih žrtev zaradi plazov.

Na zahtevo tirolskega deželnega centra za obveščanje bo avstrijska vojska danes do popoldneva pomagala pri posredovanju na terenu. Med drugim so predvideni izvidniški poleti za oceno razmer ter prevoz osebja gorske reševalne službe.

Ob tem so pristojne oblasti na Tirolskem opozorile, da tveganje za nadaljnje plazove ostaja visoko in da lahko ti nastanejo tudi pod gozdno mejo. Predsednik deželne vlade Tirolske Anton Mattle je ob tem pozval alpske športnike k previdnosti in osebni odgovornosti in opozoril, da lahko tudi sami sprožijo plazove.