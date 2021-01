So kazni za tihotapce migrantov previsoke?

V nadaljevanju preberite:

»Če krivdo prizna, predlagam štiri leta zapora, tisoč evrov denarne kazni in izgon tujca iz države za štiri leta,« je ponudbo tožilstva srbskemu državljanu 23-letnemu Đovaniju Lazareviću na krškem okrožnem sodišču predstavil višji državni tožilec Jože Zevnik.



Srba so posavski policisti zalotili v začetku septembra lani, ko je v kombiju brez oken in sedežev, v sila nehumanih razmerah torej, prevažal kar 39 ilegalcev. Morda se komu zdi predlagana kazen visoka, a je na spodnji meji zagrožene.