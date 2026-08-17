Italijani ob Soči kljub suši kurili in še izobesili svastiko

Policisti so v soboto zvečer na obrežju Soče na območju Kobarida obravnavali skupino devetih italijanskih državljanov z območja Vidma, ki je kljub sušnim razmeram kurila odprt ogenj, ob tem pa izobesila zastavo nacistične Nemčije s svastiko. Zoper dva kršitelja so uvedli prekrškovni postopek, so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica.

Kot so pojasnili na policiji, so dogodek obravnavali na podlagi prijave, ob tem pa dodali, da obe dejanji, tako uporaba odprtega ognja kot uporaba simbolov nacistične ali fašistične ideologije, predstavljata prekršek. Dva kršitelja so tako obravnavali vsakega za svoj prekršek.

Zoper 27-letnika so policisti zaradi uporabe prepovedanih simbolov uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve zakona o varstvu javnega reda in miru, ki v 22. členu določa, da se s kaznijo od 500 do 1000 evrov kaznuje, kdor na javnem kraju nosi, obeša, razkazuje, vzklika, izvaja, distribuira, objavlja ali kako drugače uporablja pozdrave, himne ali pesmi, zastave, uniforme, znake, parole ali gesla in druge oznake ter z njimi povezana slikovna in avdiovizualna gradiva, ki so značilni za nacizem, fašizem in njune kolaborantske organizacije iz časa druge svetovne vojne.

Drugega 23-letnega kršitelja so obravnavali zaradi uporabe odprtega ognja in s tem povezane kršitve uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju, za kar je predpisana denarna kazen od 200 do 600 evrov, so še sporočili z novogoriške policijske uprave.