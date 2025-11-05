Sodba padla malo pred zastaranjem

»Na seji višjega sodišča v Ljubljani je bilo odločeno, da se pritožbam zagovornikov imenovane ugodi in se izpodbijana sodba razveljavi ter se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje pred drugega sodnika posameznika.« Tako se je za Urško Jurkovič, nekoč eno najvplivnejših slovenskih podjetnic, kot so nam pojasnili na ljubljanskem okrožnem sodišču, razpletla pritožba na sodbo v kazenski zadevi zoper njo.

Eden glavnih razlogov za razveljavitev sodbe je po naših podatkih dejstvo, da je primer zoper njo na prvi stopnji še naprej vodila sodnica Marjeta Dvornik, pa čeprav je že pred tem sprejela priznanje dveh soobtoženih, Mojce Raišp Drašler in Petra Kodermaca. Da ji je bila s tem kršena temeljna pravica do nepristranskega sojenja, je na pritožbeni seji opozarjal eden od njenih treh zagovornikov Timon Hren. Obramba je sodnico želela izločiti še pred začetkom sojenja, to je januarja 2023, a neuspešno.

Sodnica je nekdanjo direktorico 22. marca lani obsodila na 18 mesecev dolgo pogojno zaporno kazen s triletno preizkusno dobo, ker je s prenašanjem še edinega vrednega premoženja družbe Emporio Medical (EM), katere direktorica je bila, na podjetje Alvita plus konec leta 2013 in nato še leta 2014 upnike EM oškodovala za 75.264 evrov.

Vnovično sojenje naj bi se po naših podatkih začelo v prvi tretjini prihodnjega leta. A kaj, ko naj bi že nekaj mesecev zatem zadeva zastarala. Jurkovičeva sicer krivdo ves čas zavrača.

Pomagala organom pregona

Kot nekdanja direktorica EM je pred več kot desetimi leti pomagala organom pregona pri razkrivanju sistemske korupcije v zdravstvu, v središču katere je bilo tudi podjetje EM. Zaradi pomoči organom se sama zaradi svoje vloge pri tem ni znašla v kazenskem postopku. »Spomnim se, da so postajali pritiski teh ljudi, zdravnikov in lekarnarjev, ki so hoteli denarne nagrade ali različna izobraževanja in drugo, v nekem trenutku prehudi. Za to, da so naročali medicinske pripomočke, ki jih je uvažalo naše podjetje, so pač hoteli neko povračilo,« je avgusta 2021 kot priča na sojenju podkupljivim zdravnikom dejala Jurkovičeva. Sedem let pred tem je svojo odločitev, da bo pomagala pri razkrinkanju kriminalnih poslov, za Delo takole pojasnila: »Policisti so imeli papirje v roki. Nisem mogla reči, da nič ne vem. Včasih je treba kaj povedati in mislim, da je tako prav.«