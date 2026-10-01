Sodba Kavaškemu klanu za tožilstvo dokaz, da dela učinkovito in uspešno

V sredinem popoldnevu smo poročali o prvi sodbi zoper slovenske obtožence v zadevi Kavaški klan – sodišče je 14 obtoženim prisodilo kar 108 let zapora.

Danes pa se je z obvestilom o sodbi ter okoliščinah odzvalo Specializirano državno tožilstvo (SDT), za katerega izrečena sodba v predmetni zadevi predstavlja tožilski uspeh: »Gre za del mednarodne kriminalne združbe, ki je delovala na območju Slovenije in prepeljala velike količine različnih prepovedanih drog ter ob tem pridobila večmilijonsko premoženjsko korist.«

Sodba v tej zadevi ponovno dokazuje, da Specializirano državno tožilstvo deluje učinkovito in uspešno.

Vsem obsojenim so bile izrečene stranske denarne kazni v skupni višini 164.000 evrov, nadalje se je združbi odvzelo slabega četrt milijona evrov, zaseženih v preiskavah, plačati pa bodo morali še 2.849.051,26 evra pridobljene premoženjske koristi. »Sodba v tej zadevi ponovno dokazuje, da Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije deluje učinkovito in uspešno ter da je pregon najhujših oblik organiziranega kriminala prednosten,« je povedal vodja Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije Ivan Pridigar.

Pridigar je še navedel, da predlagane in izrečene kazni - ki je za organizatorja ter vodjo združbe bila najvišja možna - izkazujejo ničelno toleranco do organizirane kriminalitete. SDT pa navaja, da je njihovo tožilstvo aktivno usmerjalo obsežen predkazenski postopek, v katerem so uporabili različne prikrite preiskovalne ukrepe za zbiranje dokazov.

Sojenje članom klana je prineslo tudi izredne varnostne ukrepe. FOTO: Dejan Javornik

Izpostavljajo pa tudi pomembne digitalne dokaze iz tujine, ki so jih na podlagi odredb francoskega sodnika pridobili organi pregona iz Francije, Nizozemske in Belgije v okviru skupne preiskovalne skupine - gre seveda za dokaze iz kriptirane komunikacije Sky ECC, ki so jo francoski in nizozemski preiskovalci pridobili v letu 2021. Slovenski slovenski organi pa so jo pridobili po zaključenem predkazenskem postopku v tej zadevi in izvedenih hišnih preiskavah v maju 2021.

Podatki o delovanju klana izvirajo iz aplikacije Sky ECC, dokazi iz nje pa so bili pridobljeni zakonito, poudarja SDT. Foto Belgijska Policija

Vsebina komunikacije je po navedbah SDT še dodatno potrdila do tedaj zbrane očitke slovenskih preiskovalcev: »Pridobitev kriptirane komunikacije Sky ECC v letu 2021 je v večini evropskih držav omogočila razbitje velikih organiziranih kriminalnih združb ter njihov pregon.« Na sojenju je tožilstvo sicer navedlo, da so si domnevni člani slovenske celice klana izmenjali številna sporočila o trgovini s prepovedano drogo, zaslužkih iz tega naslova ter druge operativne informacije.

Sodišče je denar, ki so ga policisti zasegli, odvzelo članom klana. FOTO: Dejan Javornik

SDT opozarja, da so bila odprta vprašanja glede pridobivanja dokazov tako pri nas kot v tujini. Obramba je namreč podala obširne zahteve za izločitve dokazov na podlagi odredb tožilstva in sodišča, SDT pa poudarja uspešno zastopanje zakonitega pridobivanja teh dokazov. »Za svoja stališča je predstavilo tudi argumente in prek mednarodnega sodelovanja tudi dokumentacijo, čemur je prvostopenjsko sodišče tudi sledilo.« Stališče, da so dokazi pridobljeni nezakonito, pa je v sredo po izreku sodbe ponovila zagovornica enega od obsojenih.

Po sodbi so odvetniki znova načeli vprašanje zakonitosti dokazov. SDT opozarja, da je dokaze pridobilo povsem zakonito. FOTO: Dejan Javornik

Sodba še ni pravnomočna in gre pričakovati pritožbe obsojenih. Specializirano tožilstvo pa še navaja, da je z odločitvijo sodišča v tej zadevi tudi slovensko pravosodje pokazalo, da zmore preganjati najhujše mednarodne kriminalne združbe ter uporabiti dokaze, ki so jih pred tem pridobili tuji organi.