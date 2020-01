Sodišče: 17 osumljencev grosistične proizvodnje mamil ostaja v priporu

Preberite tudi:

FOTO: Slovenska policija

Preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Ljubljani je zaradi ponovitvene nevarnosti odredil pripor zoper 17 osumljencev proizvodnje in prometa z drogami, ki so jih policisti v obsežni in odmevni akciji prijeli v torek. Policija je sicer pred sodnika privedla 18 osumljencev, vse so že zaslišali, so za STA pojasnili na ljubljanskem okrožnem sodišču.Osumljeni so kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.Zoper enega izmed osumljencev pa je podana tudi kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva.Slovenska policija je s pomočjo kolegov iz tujine v torek razbila mednarodno organizirano kriminalno združbo, ki je oskrbovala slovenski in tuji trg s prepovedanimi drogami. Med preiskavo so med drugim zasegli več kot 120 kilogramov amfetamina.Policisti so sicer prijeli 20 osumljencev, dva so kmalu izpustili. Tožilstvo pa je v četrtek vložilo zahtevo za preiskavo zoper 46 osumljencev.V celotni preiskavi so skupno zasegli 4,7 kilograma kokaina, 9,6 kilograma heroina, 28,3 kilograma konoplje, kilogram hašiša, 6300 kosov ekstazi tabletk, 125 kilogramov amfetaminov ter predhodne sestavine, ki bi zadostovali za proizvodnjo nadaljnjih 300 kilogramov amfetamina.Preiskava je prvič razkrila dokaze o grosistični proizvodnji sintetičnih prepovedanih drog pri nas. Preiskava je trajala več kot dve leti.