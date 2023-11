Sodišče je vrnilo prepovedano konopljo

V nadaljevanju preberite:

Jaka Bitenc je verjetno prvi v Sloveniji, ki mu je ljubljansko višje sodišče vrnilo prepovedano konopljo, produkte iz konoplje ter naprave in pripomočke, namenjene proizvodnji konoplje in njenih produktov. Zasegli so jih avgusta 2017 ter oktobra 2020. »Sem celo prvi na Balkanu,« je prepričan. Borec za legalizacijo konoplje, ki z njenimi derivati pomaga sebi in mnogim drugim pri lajšanju zdravstvenih težav, se je zaradi svojega boja znašel v več postopkih, z nedokončanimi se bo spopadal v prihodnosti.