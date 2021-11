Sodišče razveljavilo sodbo v zadevi Balkanski bojevnik, Tošić na prostost

Vrhovno sodišče je razveljavilo sodbo v zadevi Balkanski bojevnik in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje, so poročanje POP TV za STA potrdili na vrhovnem sodišču. Na podlagi 423. člena zakona o kazenskem postopku je sodišče prekinilo prestajanje zaporne kazni za obsojence v tej zadevi, med drugim za prvoobtoženega Dragana Tošića.

Informacijo, da Tošić odhaja na prostost, je za POP TV potrdil tudi njegov odvetnik Janez Koščak. Kot so za STA pojasnili na vrhovnem sodišču, je sodišče za zdaj izdalo sklep, na podlagi katerega so obsojene izpustili iz zapora, sodba pa še ni spisana.

Vpletenim v zadevo Balkanski bojevnik so očitali, da naj bi na veliko trgovali s kokainom, organizirali prevoze te droge iz Južne Amerike, predvsem Urugvaja. Drogo pa naj bi tudi prek južne Afrike tihotapili v Slovenijo in nato Italijo, poleg tega naj bi bili povezani s srbskim narko kraljem Darkom Šarićem.

V zadevi Balkanski bojevnik je Okrožno sodišče v Ljubljani v ponovljenem sojenju marca 2018 v obsodilni sodbi izreklo najvišje zaporne kazni prvoobtoženemu Draganu Tošiću in soobtoženima Draganu Beljkašu ter Jakobu Remškarju. Prva dva sta dobila po 16 let in pol zapora, Remškar pa 11 let in pol zapora. Na prvostopenjsko sodbo so se od 13 obsojenih vsebinsko pritožili štirje, med njimi Tošić.

Izrek sodbe v zadevi Balkanski bojevnik leta 2018. FOTO: Blaž Samec/Delo

Julija 2019 so višji sodniki kazen znižali s 16 let in pol zapora na 15 let zapora. Draganu Bjelkašu, ki je bil na prvi stopnji prav tako obsojen na 16 let in pol zapora, so kazen znižali na 14 let zapora, Jakobu Remškarju na 10 let zapora (z 11 let in pol), Mirzetu Luceviću na pet let zapora (s šestih let in pol), Suzani Remškar pa na leto zapora (s 13 mesecev zapora). Kazen so znižali tudi Marku Bubliću, v enem delu so zanj zavrnili obtožbo, nato pa so mu izrekli 15 let in mesec dni zapora (po sojenju na prvi stopnji ga je čakalo 16 let in en mesec zaporne kazni).