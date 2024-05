Sodišče vpletena v napad na lokal Saše Arsenoviča oprostilo vseh obtožb

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je Roberta Reherja in Danijela Marholda, ki sta bila marca leta 2019 vpletena v napad na lokal mariborskega župana Saše Arsenoviča v Mariboru, oprostilo vseh obtožb, poroča spletni Večer. Sodnica Valerija Matvos Jeromel je sojenje zaradi pomanjkanja dokazov končala z izrekom oprostilne sodbe, ki še ni pravnomočna.

Kot glavni razlog za oprostilno sodbo je sodnica po poročanju Večera navedlo pomanjkanje dokazov, saj da mora za vsako vrstico obtožbe obstajati dokaz, ki mora biti pretresen na glavni obravnavi. V preteklem tednu je sodišče v postopku zoper Marholda in Reherja zaslišalo več prič.

Nastalo za 16.000 evrov škode

Reherju, sicer tudi predsedniku Boksarske zveze Slovenije, je obtožnica očitala napeljevanja h kaznivemu dejanju povzročitve splošne nevarnosti s tem, ko naj bi naklepoma napeljal takrat starejšega mladoletnika, da na lokal nastavi in sproži eksplozivno sredstvo.

Marholdu pa je obtožnica očitala, da je pomagal pri kaznivem dejanju na način, da je starejšemu mladoletniku izročil eksplozivno sredstvo in mu dal še 20 evrov za nakup lepilnega traku za pritrditev eksploziva na steklo gostinskega lokala. Prav tako mu dodatno očita tudi kaznivo dejanje oviranja dela pravosodnih in drugih državnih organov.

Tožilec Ivo Šume je v sklepnem govoru dejal, da je zbranih dovolj dokazov, iz katerih je razvidno, da so bila kazniva dejanja strojena in da ta ne bi smela biti vprašljiva. Po mnenju tožilca bi moralo sodišče Reherja in Marholda spoznati za kriva. Marhold je po navedbah Večera pred izrekom sodbe krivdo tudi zanikal. Tožilstvo o morebitni pritožbi še razmišlja.

Napad na lokal 28. marca 2019 sta po ugotovitvah kriminalistov izvedla takrat 21- in 17-letni moški, ki sta na steklo namestila eksplozivno napravo in jo aktivirala. Zaradi eksplozije je na stekleni fasadi lokala v lasti Arsenoviča nastalo za 16.000 evrov škode, nekaj škode pa je nastalo tudi na sosednjem objektu.