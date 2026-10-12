Nekdanja ministrica Švarc Pipan zaradi izjav na sodišču

Nekdanja pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan, ki je odstopila po aferi zaradi nakupa poslovne stavbe na Litijski cesti 51 v Ljubljani, je pred ljubljanskim okrožnim sodnikom Rokom Kobalom zanikala, da je žaljivo obdolžila Simona Starčka, takratnega vodjo službe za nepremičnine in investicije ter varnost pravosodnih organov na ministrstvu za pravosodje. Na sodišče je prišla brez zagovornika, brani se sama.

Kot je pojasnil Starčkov pooblaščenec Dejan Marković, njegov klient nekdanji ministrici očita, da je s svojimi izjavami 31. januarja za portal N1 in 1. februarja 2024 za oddajo Tarča na TV Slovenija »posegla v osebnostne pravice, čast in dobro ime zasebnega tožilca«. Vse to je vplivalo na njegovo zdravje in počutje, prav tako je negativno vplivalo na njegovo družino.

Odvetnik Marković je sodišču predlagal, naj v zvezi s tem zasliši več prič, med drugim učitelja in razrednika Starčkovega sina ter nekdanjega prvega moža finančne uprave Ivana Simiča. Ta je bil dolgoletni Starčkov nadrejeni na Fursu, poleg tega sta se veliko družila v zasebnem življenju »in zna, tudi v času spornega nakupa stavbe na Litijski 51, veliko povedati o tem, kako je obdolženkino ravnanje vplivalo nanj in na njegovo družino«. O »hierarhiji odločanja pri nakupih poslovnih stavb na ministrstvu« bi po prepričanju zasebnega tožilca kot priči znala veliko povedati zdajšnji pravosodni minister Mihael Zupančič in Zvonko Černač, med drugim nekdanji minister za infrastrukturo in prostor.

Zahteva predvajanje celotnih posnetkov

Švarc Pipanova je sodniku pojasnila, da krivde ne prizna. »Priznam, da sem 31. januarja in 1. februarja 2024 kot tedanja ministrica za pravosodje govorila o projektu nakupa stavbe na Litijski cesti 51. Vsebine izjav, kot jih povzema zasebna tožba, in pomena, ki jih izjavam pripisuje zasebni tožilec, ne priznavam,« je dodala in nato podala več dokaznih predlogov. Zahtevala je, da se pridobijo in v celoti predvajajo posnetki iz obeh navedenih dnevov, saj bo tako mogoče slišati »dobesedno vsebino izjav in vprašanja novinarjev«, na katera je odgovarjala. Imena vodij služb so bila, tako Švarca Pipanova, navedena na posebno novinarsko vprašanje »in zgolj kot informacija o ukrepu odvzema pooblastil vsem vodjem služb, sodelujočih pri projektu«. »Pomen tega dokaza je presoja, ali gre za trditev o dejstvih in ali se nanaša na zasebnega tožilca neposredno ter ali gre za afirmativno kategorično trditev,« je poudarila.

Ljubljana, 18. 1. 2023 Foto Voranc Vogel

Nadalje je predlagala vpogled v spis kazenskopreiskovalnega postopka v zadevi nakupa stavbe na Litijski cesti 51, v kateri je, kot je pojasnila, glede na izdane odredbe med osumljenimi tudi Starček. In sicer »kot odgovoren za celoten postopek nakupa v vseh fazah«. Dodala je, da je bila na podlagi odredbe odrejena hišna preiskava stanovanjskih prostorov zasebnega tožilca, kar pa lahko neodvisno od njenega domnevnega ravnanja tudi »vpliva na zdravstveno in psihično stanje zasebnega tožilca«.

Marković je vpogledu v ta spis nasprotoval, ker preiskava v tej zadevi še ni bila uvedena, Starček pa tudi še ni podal zagovora. Švarc Pipanova bi lahko, meni odvetnik, v tem primeru nastopila kot priča in bi bila lahko potencialno še pred tem seznanjena z vsebino spisa.

Nekdanja ministrica, ki je podpisala pogodbo o nakupu stavbe na Litijski cesti, še vztraja, da je ob razkritju afere glede na do tedaj znana ji dejstva, ko je podajala svoje izjave, verjela v to, da so jo pri tem zavedli nekateri uradniki na njenem ministrstvu. Oziroma ji pred podpisom pogodbe podali dokumentacijo, »ki je bila delno prirejena«.

Sina so pretepli

S priloženimi SMS-sporočili želi še dokazati, da jo je 11 dni pred njeno izjavo, torej 20. januarja 2024, takratni generalni sekretar na pravosodnem ministrstvu Uroš Gojkovič obvestil, da so sina zasebnega tožilca dan prej pretepli, in da je ta incident »sam pripisal medijski obravnavi zadeve«, ne pa njeni izjavi. Poudarila je, da je »še istega dne, dve uri po Gojkovičevem prvem sporočilu, zaradi zaščite zasebnega tožilca in njegove družine obvestila pristojno varnostno službo ministrstva«, prav tako je povedala, da je sporočila pisala iz avta, ko se »je odpeljala iz bolnišnice, od očeta, ki je drugo jutro v bolnišnici umrl«.