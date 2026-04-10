  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Črna kronika

    Sojenje Švedu, ki je prodajal omamljeno ženo; Pazi, da se pošast ne sprosti

    Moškemu očitajo, da je ustvarjal spletne oglase, organiziral srečanja, stražil in pritiskal na ženo, naj izvaja spolna dejanja prek spleta.
    Na okrožnem sodišču v Angermanlandsu se je začelo sojenje. FOTO: Mats Andersson/AFP
    Galerija
    P. Z.
    10. 4. 2026 | 19:21
    4:28
    A+A-

    Šved, osumljen, da je izkoriščal svojo ranljivo ženo in jo za plačilo silil v spolne odnose z množico moških, je prišel pred sodišče zaradi zvodništva, posilstva in napada. Oseminšestdesetletni Šved, ki zanika obtožbe, je bil aretiran oktobra, potem ko ga je žena prijavila policiji na severu države. Od takrat je v priporu.

    Moški, po poročanju nekdanji član razvpite motoristične skupine Hells Angels, s tetovažo okoli očesa, se je na sodišču pojavil v sivi karirani srajci in je deloval mirno, medtem ko je tožilka Ida Annerstedt brala obtožnico. Po navedbah tožilke je več let služil denar s pritiskanjem na ženo, naj »izvaja in prenaša spolna dejanja«. 

    Ženo prodajal več kot 120 moškim

    Obtožen je hudega zvodništva. Omogočil je delovanje, v katerem je njegova partnerka in pozneje žena prodajala spolne usluge,« je Annerstedtova povedala za agencijo AFP med odmorom. Žene ni bilo v sodni dvorani, ampak je obravnavo spremljala preko videopovezave, na kateri je bil prikazan le njen odvetnik, da bi ostala anonimna. Po branju obtožnice se je sojenje nadaljevalo za zaprtimi vrati.

    Tožilka Ida Annerstedt FOTO: Mats Andersson/AFP
    Moškemu očitajo, da je ustvarjal spletne oglase, organiziral srečanja, stražil in pritiskal na ženo, naj izvaja spolna dejanja prek spleta, da bi pritegnila več strank. Tožilka, ki trdi tudi, da je moški pri ženi povzročil in vzdrževal odvisnost od drog, je ravnanje označila za brezobzirno izkoriščanje. »Vztrajam pri tem, da je izkoristil njeno situacijo, ker je bila pod vplivom drog, pod vplivom alkohola in ker je imela resen strah pred njim,« je povedala Annerstedtova ter poudarila, da obtožnica vključuje napade in grožnje.

    Šved osumljen prostituiranja svoje žene več kot sto moškim

    Ob branju obtožnice je Annerstedtova povedala, da je obtoženi grozil, da bo tožnico ubil, če ga zapusti. Tožnica je bila posvarjena, naj ga ne razjezi, ker se bo potem »pošast sprostila«. Po navedbah tožilke je obtoženi s tem zaslužil več kot 500.000 kron (46.000 evrov).

    Odvetnica obtoženega, Martina Michaelsdotter Olsson je dejala, da njen klient zanika očitke. Po švedski zakonodaji o prostituciji prodaja spolnih uslug ni kaznivo dejanje. Plačevanje za spolne usluge ali omogočanje njihove prodaje pa je kaznivo. Poleg hudega zvodništva in štirih napadov je obtoženi obremenjen še z osmimi posilstvi in štirimi poskusi posilstva. Obtožbe za posilstvo vključujejo primer, ko naj bi mož prisilil ženo v spolni odnos z določenim klientom, ter več primerov, ko jo je prisilil, da je zaradi spletnih videoposnetkov spolno občevala sama s sabo. Takšna dejanja so po švedski zakonodaji opredeljena kot posilstvo, ker žrtev ni dala privolitve.

    Odvetnica Martina Michaelsdotter Olsson. FOTO: Mats Andersson/AFP
    Primer je na Švedskem povzročil ogorčenje. Domnevna kazniva dejanja so se zgodila med 11. avgustom 2022 in 21. oktobrom 2025. Annerstedtova je povedala, da so identificirali 120 kupcev in da so jih doslej 26 obtožili, vendar zgolj zaradi nakupa spolnih uslug, saj niso vedeli, da ženska v dejanja ne pristaja prostovoljno.

    Podoben primer se je nedavno zgodil tudi v Franciji. 72-letnega Dominiqua Pelicota so decembra leta 2024 obsodili na 20 let zapora, ker je svojo prav tako 72-letno ženo Gisele več let omamljal, da bi jo lahko posilil in predal več deset tujcem na njunem domu v kraju Mazan na jugu Francije. Na od tri do 15 let zapora je sodišče obsodilo tudi 50 moških, starih od 27 do 74 let, ki so jo omamljeno posiljevali. Pelicot je na sojenju zlorabe priznal. Dogajale so se skoraj desetletje, preden so prišle na dan leta 2020.

    Več iz teme

    posilstvospolno nasiljeŠvedskaprostitucijaspolni napadnasilje nad ženskamisojenje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo