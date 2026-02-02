Sojenje za smrt otroka v razgretem avtomobilu vrnjeno v dokazni postopek

Na celjskem okrožnem sodišču je danes v sojenju zaradi smrti otroka v razgretem vozilu junija 2023 tožilec Jošt Jeseničnik v sklepnih besedah za mater otroka in njenega partnerja predlagal enotno kazen po 14 let zapora. Po sklepnih besedah obrambe je sodni senat odločil, da postopek vrne v fazo dokazovanja.

Predsednica sodnega senata Maja Manček Šporin je pojasnila, da bodo izvedli še nekatere dodatne dokaze. Med drugim bodo pregledali zvočne posnetke nadzornih kamer s kraja tragičnega dogodka, na katere se je v sklepnih besedah skliceval zagovornik obdolžene Andrej Kac, vendar ti dokazi doslej niso bili izvedeni. Prav tako bodo pregledali tehtnico, ki naj bi jo obdolžena uporabljala za tehtanje mamil, ter od zavodov za prestajanje kazni zapora na Igu in v Celju pridobili podatke o obnašanju obdolženih v času pripora.

Tožilec je v izjavi za medije povedal, da je pričakoval izrek sodbe, a se je sodišče odločilo, da izvede še dodatne dokaze, kar po njegovih besedah ni neobičajno. Glede zvočnih posnetkov je dejal, da po njegovi oceni niso najbolj primerni, saj so nastali po prihodu reševalcev na kraj dogodka, ko so bili udeleženi močno čustveno prizadeti. Dodal je, da je na posnetkih mogoče slišati tudi glas obdolžene.

Jeseničnik verjame, da bo sodišče dokaze izvedlo v najkrajšem možnem času in nato izreklo sodbo. Poudaril je, da morebitna vsebina posnetkov ne more vplivati na predlagano kazen, pri kateri tožilstvo vztraja, odločitev o dokazih in njihovi teži pa je v celoti v pristojnosti sodišča.

Zagovornik Andrej Kac je medtem pojasnil, da so nadzorne kamere poleg slike posnele tudi zvok, prav ta del pa se mu zdi ključen za presojo zadeve. V sklepni besedi je izpostavil konkretne številke posnetkov, njihova vsebina pa bo zdaj predvajana, saj je sodišče ocenilo, da je to pomembno za odločanje.

Kot je dejal, sodišče ni sprejelo njegovega dokaznega predloga glede morebitnega premika avtomobila. Po njegovem mnenju bi v primeru, če bi bil avtomobil premaknjen, odgovornost za otroka prešla na osebo, ki bi vozilo premaknila in otroka videla na zadnjem sedežu.

Predlagana enotna kazen 14 let zapora zagovornika ni presenetila. Dejal je, da je zaradi odmevnosti primera pričakoval neobičajno visoko oziroma drakonsko kazen, pri čemer pa je končna presoja po njegovih besedah izključno v rokah sodišča. Zavračal je tudi navedbe, da naj bi v sklepnih besedah dejal, da je že sama izguba otroka zadostna kazen, ter poudaril, da je predlagal oprostilno sodbo iz zakonskih razlogov, saj očitano dejanje po njegovi oceni ni dokazano. Ob tem je izpostavil tudi človeško plat tragedije in dejstvo, da je njegova varovanka kot mati doživela najhujšo možno izgubo.

Mati umrlega otroka je po naroku povedala, da z družino preživljajo zelo težko obdobje in da jo bremeni negotovost glede razpleta postopka. Dejala je, da jo prizadenejo tudi sodbe javnosti, ki po njenem ne pozna ozadja primera. Spomnila je na čas, ki ga je preživela v priporu, kar je opisala kot izjemno težko izkušnjo, in poudarila, da se psihično trudi vztrajati predvsem zaradi preostalih treh otrok.

Tožilec je v sklepnih besedah za obdolženko za kaznivo dejanje povzročitve smrti iz malomarnosti predlagal štiri leta in šest mesecev zapora, za zanemarjanje otroka, ki je umrl, dve leti zapora, za zanemarjanje mladoletnega sina štiri leta zapora ter za trgovino z mamili štiri leta zaporne kazni, skupaj enotno kazen 14 let zapora.

Za obdolženega partnerja je predlagal štiri leta in šest mesecev zapora za povzročitev smrti iz malomarnosti, leto in šest mesecev zapora za zanemarjanje pokojnega dečka, tri leta zapora za zanemarjanje mladoletnika ter šest let zapora za promet z mamili, prav tako enotno kazen 14 let zapora.

Jeseničnik je hkrati predlagal ponovno odreditev pripora za obdolžena, saj po oceni tožilstva obstaja nevarnost nadaljevanja preprodaje mamil. Zagovornika obdolženih sta navedbe zavrnila in poudarila, da po izpustitvi iz pripora nista preprodajala mamil, ter vztrajala pri oprostilni sodbi.

Sojenje se bo nadaljevalo 2. ali 13. marca.