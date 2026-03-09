Sojenje za umor žene s Filipinov znova steklo od začetka

Na kranjskem okrožnem sodišču je danes ponovno od začetka steklo sojenje 31-letnemu Mitji Kocjančiču, ki naj bi v stanovanju na Bledu decembra 2024 ubil svojo ženo, Filipinko. Zaradi odsotnosti odvetnika je namreč od zadnjega naroka minilo že več kot pol leta, vmes pa se je spremenila tudi sestava petčlanskega sodnega senata.

Tožilka Vesna Primožič je v uvodu znova prebrala obtožnico, v kateri Kocjančiču očita, da je 29. decembra 2024 v stanovanju na Bledu z ročno utežjo udaril svojo 27-letno ženo po glavi in jo nato najmanj 30-krat zabodel v predel trebuha, prsnega koša in vratu. Obdolženi je obtožen kaznivega dejanja uboja, ki pa naj bi ga storil pod vplivom duševne motnje reaktivne psihoze, zaradi česar so bile njegove zmožnosti razumeti svoje ravnanje in ga imeti v oblasti bistveno zmanjšane.

Medtem ko tožilstvo obdolženemu priznava bistveno zmanjšano prištevnost, pa obramba zatrjuje njegovo popolno neprištevnost v času kaznivega dejanja. Danes so zaslišali izvedenca za psihiatrijo Mateja Kravosa in izvedenca za klinično psihologijo Emila Benedika, katerih mnenji so soočili s strokovnjakom psihiatrije, ki ga je angažirala obramba. Javnost je bila zaradi zaščite integritete obtoženega, saj je bilo govora o njegovem zdravstvenem stanju, na predlog obrambe z obravnave izločena.

Obdolženčeva nova zagovornica Mojca Jarc je ocenila tudi, da bi bilo glede na ključno zaslišanje sodnih izvedencev obdolženčeva današnja neposredna prisotnost na sodišču zelo pomembna. Obravnava je namreč zaradi pomanjkanja pravosodnih policistov potekala prek videokonference. Sodnica Nina Prosen je zagotovila, da je storila vse, kar je lahko, da bi obdolženega danes iz pripora pripeljali na sodišče, vendar ni šlo.

Ob ponovnem začetku sojenja so prebrali dosedanji zagovor obdolženega, ki ga je še nekoliko dopolnil. Ponovno je poudaril, da niti v polzavednem stanju česa takšnega ne bi mogel storiti. »Vem, da moj um in zavedanje nista bila prisotna,« je dejal in dodal, da je bil njegov največji strah namreč prav to, da bi jo izgubil.

Pojasnil je, da sta se z dekletom spoznala februarja 2024 in da še nikoli ni bil tako zaljubljen. Poročila sta se, ko je bila ona še na Filipinih. Tja se je odpravil tudi sam in spoznal njeno družino. Tam se je srečal s slabimi in sovražnimi odnosi, saj ona v svoji družini ni bila zaželena, mati jo je poniževala in ji jemala denar, je navedel obdolženec.

Zaradi vseh pritiskov je v treh mesecih na Filipinih doživljal velik stres in tesnobo. Preplavili so ga strahovi, da bodo njegova žena in vsi, ki jih ima rad, umrli. Prepričan je bil, da bo bolje, ko bosta prišla v Slovenijo, vendar so se težave nadaljevale. Kot je dejal, je njegova žena spremenila odnos do njega, ga izsiljevala za denar, mu lagala in ga izsiljevala. Zaradi anksioznosti je začel jemati zdravila.

Kaj se zgodilo usodnega dne, se ne spominja. Kot je dejal, ni vedel, ali je to sploh res, ko jo je videl mrtvo na postelji. Po dogodku se je sam odpeljal v psihiatrično bolnišnico. Psihične težave pa je imel tudi že v preteklosti.