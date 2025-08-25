Šolta v ognju

Na dalmatinskem otoku Šolta je popoldne izbruhnil velik gozdni požar. Ogenj gasi 40 gasilcev z desetimi vozili. Na pomoč pri gašenju sta po navedbah hrvaškega ministrstva za obrambo prispela tudi kanaderja in air tractor.

Gasilci so prijavo o požaru prejeli okoli 15. ure. Ogenj je po njihovih navedbah izbruhnil na območju naselja Gornje Krušice na severu otoka.

Poveljnik prostovoljnega gasilskega društva na Šolti Josip Burica je za hrvaško tiskovno agencijo Hino povedal, da je požar izbruhnil na težko dostopnem območju in da gori gost borov gozd. V nekem trenutku je bila po njegovih besedah ogrožena hiša, a so jo ubranili pred ognjem.