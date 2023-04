Soobtoženemu v primeru smrti snemalke ob snemanju filma Rust pogojna kazen

David Halls, soobtožen v primeru proti igralcu Alecu Baldwinu, ki je leta 2021 na snemanju filma Rust v Novi Mehiki ustrelil snemalko Halyne Hutchins, je bil v petek zaradi nevarnega ravnanja s strelnim orožjem obsojen na šest mesecev pogojne kazni.

Pomočnik režiserja, ki je bil na snemanju obenem koordinator za varnost, mora tudi plačati 500 dolarjev kazni, opraviti tečaj za varnost pri ravnanju z orožjem in 24 ur družbeno koristnega dela.

Takšna razsodba je rezultat dogovora o priznanju krivde, Halls pa je prvi, ki je obsojen zaradi nesreče, zaradi katere tečejo tudi postopki proti Baldwinu in Hannah Gutierrez-Reed, ki je bila na snemanju odgovorna za orožje.

Halyna Hutchins je bila ubita, ko je med vajami v Novi Mehiki oktobra 2021 počila pištola colt.45, ki jo je držal Baldwin. Režiser Joel Souza je bil pri tem poškodovan. Baldwinu in Hannah Gutierrez-Reed v primeru obsodbe zaradi nenamernega uboja grozi največ 18 mesecev zapora in denarna kazen.

Halls je Baldwinu izročil orožje in mu dejal, da je pištola hladna, kar v žargonu pomeni, da je varna. Po podatkih sodišča je Hannah Gutierrez-Reed napolnila pištolo in jo predala Halsu, ki je nato preveril orožje, da bi se prepričal, da so naboji lažni.

Tožilka Kari Morrissey je med petkovim zaslišanjem dejala, da je Halls 30-letni filmski veteran, ki ni opravil svoje dolžnosti »zadnje obrambne linije« glede varnosti strelnega orožja.