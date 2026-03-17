Sosedu z leseno palico prebil lobanjo

Za smrt soseda v Runču Francu Arnejčiču petletna zaporna kazen, prestajal jo bo na forenzični psihiatriji.

Z branjem zadnjega izvedenskega mnenja obducentke Tine Čakš Golec, specialistke patologije in sodne medicine na mariborskem kliničnem centru, se je pred senatom ptujskega okrožnega sodišča končala dolgotrajna glavna obravnava zoper 67-letnega Franca Arnejčiča z Runča pri Ormožu. Sodišče ga je spoznalo za krivega povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki se je junija 2022 končala s smrtjo 56-letnega soseda Mirana M. Obdolženega spoznali za krivega povzročitve posebno hude telesne poškodbe. Ta se je junija 2022 končala s smrtjo 56-letnega Mirana M. Sodišče po 1355 dneh od dogodka zadevo pripeljalo do sodbe. Sodišče je po kar 1355 dneh od tragičnega dogodka zadevo le pripeljalo do konca, čeprav je bilo sojenje večkrat preloženo zaradi čakanja na zapletena izvedenska mnenja. Sodnica Katja ...