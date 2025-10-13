  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    Sostorilcema za umor v Stražišču po 24 let zapora

    Kazen sta prejela za umor iz koristoljubja, storjen na zahrbten in grozovit način ter v sostorilstvu.
    O svoji usodi sta bila obveščena prek videopovezave iz ljubljanskega pripora. FOTO: Aleksander Brudar
    Galerija
    O svoji usodi sta bila obveščena prek videopovezave iz ljubljanskega pripora. FOTO: Aleksander Brudar
    Aleksander Brudar
    13. 10. 2025 | 16:24
    13. 10. 2025 | 16:24
    5:11
    A+A-

    Tako David Trivić kot Andraž Skrinjar morata zaradi umora 58-letnega Milana Seršena v zapor za 24 let. To je manj, kot je v petek zahtevala tožilka Nadja Gasser, prepričana, da si prav vsak zasluži po 30 let za rešetkami.

    image_alt
    Nekdanja sodelavca domnevno zverinsko umorila 57-letnika in nato odvrgla truplo

    Nina Prosen, kranjska okrožna sodnica, ki je v tej odmevni kazenski zadevi predsedovala petčlanskemu sodnemu senatu, je danes pojasnila, da ni nobenega dvoma, da sta obtožena Milana v sostorilstvu umorila iz koristoljubja, na zahrbten in grozovit način. Sodba še ni pravnomočna.

    Trivić je bil Milanu dolžan 14.582 evrov, in namesto, da bi mu jih vrnil, se je skupaj s Skrinjarjem odločil, da ga bosta ubila. In ker se je vedelo, da je njun nekdanji sodelavec premožen, sta pričakovala, da bosta pri njem našla še kaj vrednejšega. Iz pokojnikove denarnice sta, kot je že v petek spomnila tožilka, vzela med 400 in 500 evrov, odnesla pa sta tudi avtomobilske ključe iz hiše in tri kovčke z orodjem.

    David Trivić. FOTO: Dejan Javornik
    David Trivić. FOTO: Dejan Javornik

    Prišla brez mobilnih telefonov

    »Tja sta prišla ponoči, okoli polnoči. Prišla sta brez telefona, kar je v današnjem času za osebe vajine starosti nenavadno. Tako da se vaju s krajem dejanja prek podatkov v telefonu ne bi dalo povezati,« je spomnila sodnica. Kot tudi, da sta k Milanu prišla z enim avtomobilom, »da vaš (Trivićev, op. a.) avto ne bi ostal pri Milanu, ko sta odpeljala truplo«. Dejanje sta zagrešila med polnočjo in 3. uro zjutraj.

    V to, da je bil umor 7. junija lani v delavnici na kmetiji Pr' Grebenar v Stražišču pri Kranju storjen na zahrbten način, senat tudi ni podvomil. Takrat 33-letni Trivić je namreč Seršenu najprej pisal prijazna SMS-sporočila, da bi se z njim dogovoril za srečanje. Oziroma da bi se pri njem oglasil, da bi se dogovorila glede vračila dolga. Ničesar ni slutil, ko je Trivić prišel skupaj s 26-letnim Skrinjarjem. Nenazadnje je šlo za njegova nekdanja sodelavca.

    Andraž Skrinjar. FOTO: Dejan Javornik
    Andraž Skrinjar. FOTO: Dejan Javornik

    Z maloco ga je po glavi

    Eden od obtoženih ga je, potem ko so se napili, z macolo udaril po glavi. Ko je bil že ves okrvavljen, ko je še dihal in se tresel, ga je nato eden od njiju še z olfa nožem porezal po vratu. In ko je še vedno hropel, mu je eden od krvnikov vrečko poveznil čez glavo in zategoval vrv okoli vratu.

    »Vse to v navzočnosti drugega, ki je to dopustil in s tem soglašal. Kot posledico je oškodovanec, preden je umrl, občutil hude fizične bolečine in psihično trpljenje,« je v zaključnih besedah poudarjala tožilka. Skrinjar in Trivić sta nato truplo odpeljala na območje Jelovice ter ga odvrgla na težko dostopnem območju Blatnega grabna.

    Petčlanski senat tako ni sledil predlogu Trivićeve obrambe, da mu ni mogoče očitati sostorilstva, ampak kvečjemu pomoči pri umoru. »Celotni dokazni postopek je pokazal, da je oškodovanca umoril Skrinjar, Trivić pa mu je pri tem le nespametno pomagal pospraviti truplo,« je poudarila Trivićeva zagovornica Brigita Žvan.

    Senat pa se ni strinjal niti s Skrinjarjevim odvetnikom Željkom Batiničem, ki je v zaključnih besedah zatrjeval, da bi bilo treba njegovega klienta zaradi pomanjkanja dokazov v celoti oprostiti obtožb. »Ko je po ropotanju zagledal Davida, kako vleče umorjenega Seršena, je bil pretresen, šokiran in ni znal in niti si ni upal ustrezno odreagirati. Bal se je Davida, da mu ne bi kaj hudega storil ali ga celo ubil, kot je oškodovanca.«

    Družina sprejema kazen

    Da bo družina umorjenega sprejela kazen, ki jo bo za obtožena določilo sodišče, je že v petek povedala Milanova sestra Majda. »Za mojo dušo to ne bo nikoli dovolj, ker sta ubila človeka, ki je bil zelo dober in ostajamo brez njega,« je poudarila in še, da morajo biti taki ljudje, kot sta obtožena, umaknjeni. »Da se to nikoli ne ponovi, ker nimajo niti trohice čustev.«

    Senat je obtoženima štel v dobro, da še nista bila kaznovana in sta imela urejeno življenje. Pri dejanju sta se okoristila za 400 evrov in ta znesek jima je bil odvzet. Milanovemu sinu Roku pa morata plačati običajne stroške pogreba. Tako Roka kot Milanovo sestro je sodišče glede premoženjsko pravnega zahtevka napotilo na pot pravde. Tožilka je ob koncu še povedala, da se bo glede višine kazni pritožila na sodbo.

    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Poročila s fronte niso optimistična

    Branilcem grozi, da jih bodo pri Pokrovsku stisnili v obroč.
    Boris Čibej 13. 10. 2025 | 17:40
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Ogrevanje

    S kurilno sezono se zrak poslabša, težava je kurjenje lesa

    Les je obnovljivo gorivo in strateški vir, a treba bo doseči cilje nove direktive o kakovosti zraka.
    Borut Tavčar 13. 10. 2025 | 17:26
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Gore

    Teden po gorski nesreči izgubila boj za življenje

    V soboto so morali reševati ženski, ki ju je ujela tema, v nedeljo ponesrečenca.
    13. 10. 2025 | 17:20
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    PU Nova Gorica

    Osumljenega za spolni napad na mladoletnika išče tudi italijanska policija

    Za pobeglo osebo so izdali tiralico, mednarodno tiralico in evropski nalog za prijetje in predajo (ENPP).
    13. 10. 2025 | 17:10
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Francija

    Izvedel, kdaj bo z visoko dvignjeno glavo moral v zapor

    Nekdanji francoski predsednik je dobil datum, kdaj bo začel prestajati kazen.
    13. 10. 2025 | 17:00
    Preberite več
