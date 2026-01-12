  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Črna kronika

    Španija na morju zasegla skoraj deset ton kokaina

    Posebna enota španske policije je v sodelovanju z drugimi oblastmi pridržala 13 članov posadke, ki so pluli pod zastavo Kameruna.
    Agenti policije v pristanišču, kamor so privlekli ladjo, ki je prevažala skoraj deset ton kokaina. FOTO: Ministerio del interior
    Galerija
    Agenti policije v pristanišču, kamor so privlekli ladjo, ki je prevažala skoraj deset ton kokaina. FOTO: Ministerio del interior
    Ma. J., STA
    12. 1. 2026 | 17:12
    12. 1. 2026 | 17:19
    1:58
    A+A-

    Minuli teden so španske oblasi na morju zasegle doslej največjo količino kokaina. Na kontejnerski ladji, ki je bila namenjena iz Brazilije v Evropo, so v Atlantskem oceanu zasegli skoraj deset ton kokaina, je zapisano na spletni strani španski notranjega ministrstva.

    image_alt
    Cena kokaina se je prepolovila, narko podmornic ne potapljajo več

    Posebna policijska enota GEO je ob pregledu ladje pridržala 13 članov posadke. Na krovu so med tovorom soli našli skritih 294 paketov z 9994 kilogrami kokaina. Na ladji, ki je plula pod zastavo Kameruna, so zasegli tudi strelno orožje.

    Pri operaciji so poleg španskih oblasti sodelovale tudi tuje agencije za boj proti drogami, med drugim ameriška DEA in britanska NCA.

    Gre za najobsežnejši zaseg kokaina na morju, ki ga je kdajkoli izvedla španska policija. FOTO: Ministerio del interior
    Gre za najobsežnejši zaseg kokaina na morju, ki ga je kdajkoli izvedla španska policija. FOTO: Ministerio del interior

    Operacija Marea Blanca predstavlja največji zaseg kokaina na morju, ki ga je kdajkoli izvedla španska nacionalna policija, so zapisali s tamkajšnjega notranjega ministrstva. Drugi najodmevnejši primer je iz leta 1999, ko so na ladji Tammsaare zasegli 7500 kilogramov kokaina.

    Španija, ki ima tesne vezi z Latinsko Ameriko in je blizu Maroka, ki je eden največjih proizvajalcev konoplje, je ključna vstopna točka za mamila v Evropo. Leta 2014 je španska policija zasegla 13 ton kokaina na kontejnerski ladji, ki je v pristanišče Algeciras na jugu države prišla iz Ekvadorja. To je bil največji zaseg droge v Španiji.

    Novice  |  Črna kronika
    Cortina d'Ampezzo

    Umrl na mrazu med varovanjem objekta prihajajočih olimpijskih iger

    Izmena 55-letnega varnostnika, ki je umrl, je trajala 12 ur, tudi pri - 16 stopinjah Celzija.
    11. 1. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Politična anketa

    Barometer: Politična krajina se znova vse bolj polarizira

    Gibanje Svoboda se počasi približuje SDS. Če bi bile volitve jutri, bi prag prestopilo osem strank, med njimi ni Levice in Preroda.
    Barbara Hočevar 12. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Marjetka Vovk: Prvič sem zares začutila, kako ljudje uživajo ob poniževanju

    Marjetka Vovk in Raay sta lani znova na svoji koži občutila, da uspešnost za sabo potegne zavist. S pesmijo in iniciativo želita opozarjati na spletno nasilje.
    11. 1. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča

    Pri pluženju je ponoči umrl 28-letnik

    Med vožnjo po klancu navzdol je v ostrem levem ovinku zapeljal z vozišča in zdrsel po strmi travnati brežini.
    10. 1. 2026 | 12:59
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več

    Več iz teme

    ŠpanijakokainBrazilijazasegzaseg drogeDEApreiskava

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sij korak bliže do reprograma dolga

    Z večino imetnikov obveznic Sij8 naj bi se dogovoril o podaljšanju zapadlosti.
    Maja Grgič 12. 1. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Trumpove ambicije

    Grenlandija: Pod nobenim pogojem ne bomo sprejeli priključitve otoka k ZDA

    Grenlandija je napovedala okrepitev prizadevanj za zagotovitev obrambe danskega avtonomnega ozemlja v okviru zveze Nato.
    12. 1. 2026 | 18:14
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Osebna asistenca

    Asistenti zahtevajo sprejetje zakona

    Opozarjajo na številne pomanjkljivosti obstoječe ureditve, zlasti glede pravic delavcev.
    Barbara Hočevar 12. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Kresnik  |  Mlado pero
    Mlado pero

    Julija Lukovnjak: V svetu svetlobnih nimf in goste teme

    Literatura nam omogoča, da se počutimo manj same, pravi avtorica serije fantazijskih romanov Julija Lukovnjak, ki se predstavlja v rubriki Mlado pero.
    Pia Prezelj 12. 1. 2026 | 17:55
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Izjemne sposobnosti živali

    V starosti 49 let poginila šimpanzinja Ai, ki je znala šteti in slikati

    Šimpanzinja je poznala številne črke in kitajske pismenke, arabske številke in barve.
    12. 1. 2026 | 17:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Osebna asistenca

    Asistenti zahtevajo sprejetje zakona

    Opozarjajo na številne pomanjkljivosti obstoječe ureditve, zlasti glede pravic delavcev.
    Barbara Hočevar 12. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Kresnik  |  Mlado pero
    Mlado pero

    Julija Lukovnjak: V svetu svetlobnih nimf in goste teme

    Literatura nam omogoča, da se počutimo manj same, pravi avtorica serije fantazijskih romanov Julija Lukovnjak, ki se predstavlja v rubriki Mlado pero.
    Pia Prezelj 12. 1. 2026 | 17:55
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Izjemne sposobnosti živali

    V starosti 49 let poginila šimpanzinja Ai, ki je znala šteti in slikati

    Šimpanzinja je poznala številne črke in kitajske pismenke, arabske številke in barve.
    12. 1. 2026 | 17:52
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo