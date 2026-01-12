Španija na morju zasegla skoraj deset ton kokaina

Minuli teden so španske oblasi na morju zasegle doslej največjo količino kokaina. Na kontejnerski ladji, ki je bila namenjena iz Brazilije v Evropo, so v Atlantskem oceanu zasegli skoraj deset ton kokaina, je zapisano na spletni strani španski notranjega ministrstva.

Posebna policijska enota GEO je ob pregledu ladje pridržala 13 članov posadke. Na krovu so med tovorom soli našli skritih 294 paketov z 9994 kilogrami kokaina. Na ladji, ki je plula pod zastavo Kameruna, so zasegli tudi strelno orožje.

Pri operaciji so poleg španskih oblasti sodelovale tudi tuje agencije za boj proti drogami, med drugim ameriška DEA in britanska NCA.

Gre za najobsežnejši zaseg kokaina na morju, ki ga je kdajkoli izvedla španska policija. FOTO: Ministerio del interior

Operacija Marea Blanca predstavlja največji zaseg kokaina na morju, ki ga je kdajkoli izvedla španska nacionalna policija, so zapisali s tamkajšnjega notranjega ministrstva. Drugi najodmevnejši primer je iz leta 1999, ko so na ladji Tammsaare zasegli 7500 kilogramov kokaina.

Španija, ki ima tesne vezi z Latinsko Ameriko in je blizu Maroka, ki je eden največjih proizvajalcev konoplje, je ključna vstopna točka za mamila v Evropo. Leta 2014 je španska policija zasegla 13 ton kokaina na kontejnerski ladji, ki je v pristanišče Algeciras na jugu države prišla iz Ekvadorja. To je bil največji zaseg droge v Španiji.