Spet veliko dela za gorske reševalce

Planinstvo priljubljeno, a nevarno

Kranj – Ta konec tedna je imela posadka policijskega helikopterja z ekipo za reševanje v gorah nemalo dela. V nedeljo je tako trikrat poletela v pomoč planincem, leteli pa so že v petek. Še posebej so bili gorenjski policisti kritični do planinca, ki je v neustrezni opremi zašel s poti in obnemogel.V nedeljo dopoldne je ekipa reševala poškodovanega planinca na območju Prisojnika, kjer si je poškodoval gleženj, tako da ni mogel nadaljevati poti. Sredi popoldneva so posredovali na Konjskem prevalu, zvečer pa še na Voglu, kjer se je pri sestopu izgubil omenjeni obnemogli planinec. »To pa je samozavest, da greš v opremi za Tivoli na Vogel iskat prvenstveni sestop po nekih hudih grabnih. Rezultat: izgubljen, itak,« so bili gorenjski policisti na svojem facebook profilu kritični do njega. »Najden in rešen je bil na neprehodnem terenu. V helikopter ga je s pomočjo vitla dvignil reševalec letalec,« je o reševanju povedal, tiskovni predstavnik policijske uprave Kranj.Tržiški gorski reševalci so poleg tega pod Dobrčo reševali planinko po piku žuželke in na Kalu kolesarja, ki je padel na gozdni vlaki. Po poročanju republiškega centra za obveščanje si je kolesar med padcem zlomil nogo, ko so ga oskrbeli, pa so ga gorski reševalci odpeljali v jeseniško bolnišnico.Serijsko je ekipa za helikoptersko reševanje reševala torej že v petek, ko so intervencije čez dan potekale na Planiki, Komni, Kuricah, Planjavi in gori Šitna glava, je še povedal Kos. »Opozarjamo na večjo previdnost, pravilno izbiro ture glede na zmožnosti in opremo ter ustrezno pripravo na pot. Hoje v gore naj se nihče ne loteva na pamet!« je poudaril.Znano je, da je planinstvo med ljudmi nadvse priljubljeno, saj je tesno povezano z rekreacijo, sprostitvijo, uživanjem v naravi. »Vendar pa je lahko tudi nevarno, še zlasti, če ne upoštevamo osnovnih gorniških pravil,« ob tem poudarjajo policisti.»Vsakoletni, skorajda milijonski obisk slovenskih gora pri ljudeh prinaša varljiv občutek varnosti, zato se povečuje število nesreč. Največkrat so posledica telesne in duševne nepripravljenosti, pomanjkljive in neustrezne opreme, neusposobljenosti in pomanjkanja znanja o gibanju in pravilni uporabi opreme, nepoznavanja poti ter podcenjevanja trenutnih vremenskih razmer v gorah, kjer se srečujeta zima in poletje. Statistika gorskih nesreč kaže, da sta zdrs in padajoče kamenje že vrsto let na prvih mestih med vzroki nesreč v naših gorah,« pravijo.Od zahtevnosti poti je seveda odvisna tudi oprema planinca. Sestavni del osebne opreme so planinski čevlji, saj je mehka obutev nevarna. »V nahrbtniku naj bodo poleg malice, pijače in osebnih dokumentov tudi rokavice, kapa, vetrovka, zaščitna krema, sončna očala, rezervna oblačila, kompas, ustrezen planinski zemljevid, zavitek prve pomoči z zaščitno folijo, piščalka, bivak/spalna vreča, vžigalice, sveča in baterijska svetilka, mobilni telefon. Seveda je treba temu glede na izbrano pot pristaviti tudi dodatne, specializirane pripomočke, kot so plezalna vrv, cepin, včasih tudi dereze in čelada,« poudarjajo. Ju. P.