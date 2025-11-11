S spletno goljufijo oškodovana za več kot 130.000 evrov

Kranjski policisti so v ponedeljek popoldne sprejeli prijavo o spletni goljufiji, s katero so storilci oškodovanki obljubljali oplemenitenje denarja v kripto valutah. Z goljufijo je bila oškodovana za več kot 130.000 evrov, najela pa je tudi kredit za več tisoč evrov, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Po podatkih policije je daljše časovno obdobje nakazovala določene zneske na različne račune v tujini, ki so ji jih storilci sporočali elektronsko. Policisti o dejanju še zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so dodali.