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    Črna kronika

    Medicinska sestra zanika krivdo za zamenjavo pacientov

    Na žalsko okrajno sodišče je danes prišla ena od dveh obdolženih medicinskih sester, ki je bila v času afere študentka in je delala prek študentskega servisa.
    Teja Žarn Kozole je danes medicinska sestra, takrat pa je bila zgolj študentka, ki je opravila mesečno le nekaj ur prek napotnice za ZD Sevnica. FOTO: Špela Kuralt
    Galerija
    Teja Žarn Kozole je danes medicinska sestra, takrat pa je bila zgolj študentka, ki je opravila mesečno le nekaj ur prek napotnice za ZD Sevnica. FOTO: Špela Kuralt
    Špela Kuralt
    25. 9. 2026 | 14:55
    25. 9. 2026 | 15:02
    4:01
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    Tožilstvo medicinskima sestrama Splošne bolnišnice Celje in Zdravstvenega doma Sevnica očita nevestno delo v službi zaradi zamenjave pacientov v SB Celje pred štirimi leti. Pred sodnico žalskega okrajnega sodišča je danes stopila le Teja Žarn Kozole, medicinska sestra iz ZD Sevnica, ki krivdo v celoti zanika. Nevestno delo v službi se namreč nanaša na javne uslužbence, ona pa je bila takrat študentka.

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    Zaradi zamenjave pacientov ovadili medicinski sestri

    Zamenjava identitet pacientov, ki so ju v istem reševalnem vozilu pripeljali iz Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu, se je zgodila v triažnem prostoru celjske urgence. Oba pacienta sta bila hudo bolna, kot so takrat razlagali v bolnišnici, z njima komunikacija tako rekoč ni bila mogoča, nihče od njiju ni imel identifikacijske zapestnice. Njuno dokumentacijo so prenašali skupaj in ju zamenjali, a napako opazili precej kasneje. Eden od njiju je namreč v bolnišnici umrl, svojci so ga pokopali, nato pa so izvedeli, da se je živ vrnil v dom in da so pokopali nekoga drugega.

    Takoj ko so pristojni izvedeli za zamenjavo – ta je odnesla tudi takratno vodstvo celjske bolnišnice –, so pristojni uvedli sistemski nadzor v celjski bolnišnici, ZD Sevnica, oni so namreč poskrbeli za prevoz pacientov v bolnišnico, in Trubarjevem domu upokojencev. Nadzor je pokazal, da so identiteto bolnikov zamenjali v prostorih triaže urgentnega centra, napaka pa da se je zgodila v procesu predaje pacientov. Končni sklep je bil, da se je zamenjava zgodila zaradi spleta nesrečnih okoliščin. Celjski kriminalisti so kasneje kazensko ovadili »le« dve medicinski sestri, ki jima grozi do tri leta zapora.

    Okrajna državna tožilka Davorina Hovnik (desno) vztraja pri obtožbi. Sodnica žalskega okrajnega sodišča Lidia Kralj bo predobravnavni narok za soobdolženo Marijo Klinc opravila 16. oktobra. FOTO: Špela Kuralt
    Okrajna državna tožilka Davorina Hovnik (desno) vztraja pri obtožbi. Sodnica žalskega okrajnega sodišča Lidia Kralj bo predobravnavni narok za soobdolženo Marijo Klinc opravila 16. oktobra. FOTO: Špela Kuralt

    Obdolžena študentka

    Predobravnavni narok so danes izpeljali le za Tejo Žarn Kozole, za Marijo Klinc, ki je bila takrat zaposlena kot medicinska sestra v SB Celje, je razpisan 16. oktobra. Odvetnik Boštjan Podgoršek je za Tejo Žarn Kozole dejal, da kaznivega dejanja nevestno delo v službi ni niti mogla izvesti, saj je delala prek študentskega servisa.

    V celotnem letu 2022 je namreč obdolžena po napotnici v ZD Sevnica opravila skupno samo 473 ur. Po kazenskem zakoniku kaznivo dejanje nevestnega dela v službi stori uradna oseba ali javni uslužbenec, »ki zavestno krši zakone ali druge predpise, opušča svoje nadzorstvo ali kako drugače očitno nevestno ravna v službi, čeprav predvideva ali bi morala in mogla predvidevati, da lahko nastane zaradi tega hujša kršitev pravic drugega«.

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    Celjska bolnišnica: Neposrednega storilca napake tudi ta nadzor ni definiral

    Ampak identiteta pacientov je bila zagotovo zamenjana, v reševalnem vozilu pa je bila ona. »Obdolženi očitajo zadeve, za katere ni argumentov in za katere ni kriva. Dejstvo je, da je do zamenjave prišlo. Kdo je kriv, pa ni stvar obrambe,« je dejal Podgoršek. Opozoril je še, da iz obtožnega predloga sploh ne izhaja, kateri zakon, predpis je kršila: »Zato predvidevam, da bodo morali ugoditi našemu ugovoru pravne narave.«

    Okrajna državna tožilka Davorina Hovnik pa meni drugače: »Obstajali so elementi delovnega razmerja. Obdolžena je v tistem času opravljala delo kot medicinska sestra, spremljevalka v reševalnem vozilu, zato seveda štejemo, da je bila javna uslužbenka oziroma smiselno, da je bila kot zaposlena.«

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    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Najboljši čas je bil pred 20 leti, drugi najboljši je danes (video)

    Pri dolgoročnem varčevanju lahko največ stanejo odlašanje, inflacija in napačna izbira naložb.
    Promo Delo 22. 9. 2026 | 09:04
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Drobna molekula iz panja je pritegnila pozornost znanstvenikov

    Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
    17. 9. 2026 | 12:21
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    Magazin  |  Avtomobilno
    POLNJENJE

    Deset vozil se polni. Kako se izogniti najdražjim cenam? (video)

    Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit sistem.
    22. 9. 2026 | 11:50
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Gorivo je drago, a ob četrtkih se voznikom dizla splača na bencinski servis

    Cene goriva so se v zadnjem obdobju povzpele na rekordne ravni, zato vozniki še bolj pozorno spremljajo, kako lahko pri vsakodnevnih poteh kaj prihranijo.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 13:12
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    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBRODELNI TEK

    Kam v soboto zvečer?

    Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
    23. 9. 2026 | 11:32
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    Gospodarstvo  |  Novice
    ARENA TEHNOLOGIJ

    »To je tisti 'Apollo učinek', ki ga Slovenija potrebuje.«

    Pred letom dni je učiteljica pogledala svoje učence in rekla: »Še nikoli nisem videla toliko iskric v njihovih očeh.« Učitelji iz sosednjih šol so rekli isto.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 10:26
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    Gospodarstvo  |  Novice
    KAKO VESTE, DA STE VARNI?

    S kom se vsak teden sestaja prvi mož slovenskega podjetja in zakaj?

    Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
    14. 9. 2026 | 12:53
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    Magazin  |  Zanimivosti
    SONČNA PRIHODNOST

    Slovenske železnice razkrivajo novosti

    Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
    Promo Delo 18. 9. 2026 | 08:52
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    Magazin  |  Zanimivosti
    NEGA OBRAZA

    Skrivnost popolnoma spočite kože

    Spoznajte švicarski Teoxane, blagovno znamko, ki združuje natančnost estetske medicine in vrhunski luksuz v rituale za najlepšo kožo doslej.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:09
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    Zgodbe  |  Poti brez skrbi
    Vredno branja

    »Naredil sem napako, ki je do konca življenja ne morem popraviti« (video)

    »Naredil sem napako, ki je do konca življenja ne morem popraviti.« Janez Hudej je imel osemnajst let, ko se mu je zgodila prometna nesreča, po kateri je ostal na invalidskem vozičku. Tistega večera se je brez čelade in z nedelujočo lučjo na motorju odpeljal v temo, zapeljal s ceste in trčil v podrto drevo. Danes kot ambasador Zavoda VOZIM pripoveduje svojo zgodbo mladim z enim ciljem: da bi se sami odločili drugače.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 12:54
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    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    Podjetja se srečujejo z manj vidnim problemom (video)

    Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
    22. 9. 2026 | 09:00
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