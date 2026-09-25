Medicinska sestra zanika krivdo za zamenjavo pacientov

Tožilstvo medicinskima sestrama Splošne bolnišnice Celje in Zdravstvenega doma Sevnica očita nevestno delo v službi zaradi zamenjave pacientov v SB Celje pred štirimi leti. Pred sodnico žalskega okrajnega sodišča je danes stopila le Teja Žarn Kozole, medicinska sestra iz ZD Sevnica, ki krivdo v celoti zanika. Nevestno delo v službi se namreč nanaša na javne uslužbence, ona pa je bila takrat študentka.

Zamenjava identitet pacientov, ki so ju v istem reševalnem vozilu pripeljali iz Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu, se je zgodila v triažnem prostoru celjske urgence. Oba pacienta sta bila hudo bolna, kot so takrat razlagali v bolnišnici, z njima komunikacija tako rekoč ni bila mogoča, nihče od njiju ni imel identifikacijske zapestnice. Njuno dokumentacijo so prenašali skupaj in ju zamenjali, a napako opazili precej kasneje. Eden od njiju je namreč v bolnišnici umrl, svojci so ga pokopali, nato pa so izvedeli, da se je živ vrnil v dom in da so pokopali nekoga drugega.

Takoj ko so pristojni izvedeli za zamenjavo – ta je odnesla tudi takratno vodstvo celjske bolnišnice –, so pristojni uvedli sistemski nadzor v celjski bolnišnici, ZD Sevnica, oni so namreč poskrbeli za prevoz pacientov v bolnišnico, in Trubarjevem domu upokojencev. Nadzor je pokazal, da so identiteto bolnikov zamenjali v prostorih triaže urgentnega centra, napaka pa da se je zgodila v procesu predaje pacientov. Končni sklep je bil, da se je zamenjava zgodila zaradi spleta nesrečnih okoliščin. Celjski kriminalisti so kasneje kazensko ovadili »le« dve medicinski sestri, ki jima grozi do tri leta zapora.

Okrajna državna tožilka Davorina Hovnik (desno) vztraja pri obtožbi. Sodnica žalskega okrajnega sodišča Lidia Kralj bo predobravnavni narok za soobdolženo Marijo Klinc opravila 16. oktobra. FOTO: Špela Kuralt

Obdolžena študentka

Predobravnavni narok so danes izpeljali le za Tejo Žarn Kozole, za Marijo Klinc, ki je bila takrat zaposlena kot medicinska sestra v SB Celje, je razpisan 16. oktobra. Odvetnik Boštjan Podgoršek je za Tejo Žarn Kozole dejal, da kaznivega dejanja nevestno delo v službi ni niti mogla izvesti, saj je delala prek študentskega servisa.

V celotnem letu 2022 je namreč obdolžena po napotnici v ZD Sevnica opravila skupno samo 473 ur. Po kazenskem zakoniku kaznivo dejanje nevestnega dela v službi stori uradna oseba ali javni uslužbenec, »ki zavestno krši zakone ali druge predpise, opušča svoje nadzorstvo ali kako drugače očitno nevestno ravna v službi, čeprav predvideva ali bi morala in mogla predvidevati, da lahko nastane zaradi tega hujša kršitev pravic drugega«.

Ampak identiteta pacientov je bila zagotovo zamenjana, v reševalnem vozilu pa je bila ona. »Obdolženi očitajo zadeve, za katere ni argumentov in za katere ni kriva. Dejstvo je, da je do zamenjave prišlo. Kdo je kriv, pa ni stvar obrambe,« je dejal Podgoršek. Opozoril je še, da iz obtožnega predloga sploh ne izhaja, kateri zakon, predpis je kršila: »Zato predvidevam, da bodo morali ugoditi našemu ugovoru pravne narave.«

Okrajna državna tožilka Davorina Hovnik pa meni drugače: »Obstajali so elementi delovnega razmerja. Obdolžena je v tistem času opravljala delo kot medicinska sestra, spremljevalka v reševalnem vozilu, zato seveda štejemo, da je bila javna uslužbenka oziroma smiselno, da je bila kot zaposlena.«