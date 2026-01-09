Novinar in učitelj verouka obsojen zaradi posnetkov spolnih zlorab otrok

Na kranjskem okrožnem sodišču so škofjeloškega učitelja verouka in otroškega animatorja J. P. danes obsodili zaradi posedovanja posnetkov spolnih zlorab otrok in prometa z njimi, poroča spletni Dnevnik. Obsojen je bil na tri leta in osem mesecev zapora, pri njem so našli kar 6727 spornih slik in posnetkov, navaja portal. Sodba še ni pravnomočna.

Na posnetkih so bili goli otroci tako v pubertetnem kot tudi v predpubertetnem obdobju in seksualiziranih položajih, posneti ali fotografirani med razkazovanjem spolovil, masturbiranjem ali med spolnimi odnosi z drugimi otroki in odraslimi.

Obsojeni je gradivo v letu 2024 zlasti posedoval, nekatere med njimi pa tudi posredoval naprej v sklopu omrežij eDonkey, BitTorrent in VIP Torrent, poroča Dnevnik.

Sojenje je zaradi občutljive tematike in vpletenosti mladoletnih otrok potekalo za zaprtimi vrati, izrek sodbe pa je bil javen.

Po neuradnih informacijah Dnevnika je tožilstvo zahtevalo štiri leta zapora, obramba pa naj bi predlagala pogojno kazen. Zagrožena kazen za kaznivo dejanje je sicer od šest mesecev do osem let zapora, sodni senat pa je nazadnje sklenil, da je najprimernejša kazen tri leta in osem mesecev zapora.

Po poročanju Radia Slovenija je tožilka Manca Klun Vlah z dodeljeno višino kazni zadovoljna: »S samo odločitvijo sodišča sem zadovoljna, je bila tudi pričakovana glede na dokazne predloge, ki smo jih predložili. Glede same pritožbe pa se bom opredelila, ko dobim pisni izvod sodbe.«

Sodba še ni pravnomočna, sodni senat pa je obsojenemu do pravnomočnosti zaradi ponovitvene nevarnosti podaljšal pripor. Kot je povedal zagovornik Žiga Potočnik, je sam pričakoval milejšo kazen, na sodbo pa bo vložil pritožbo: »Vsekakor bomo počakali na prejem sodbe z obrazložitvijo, glede na višino kazni bo pritožba vložena.«

Svoje nestrinjanje je Potočnik izrazil tudi v zvezi z odločitvijo sodišča, da je njegovi stranki po skoraj letu dni prostosti odredila pripor: »Po moji oceni je bila odreditev pripora po enem letu na prostosti povsem neutemeljena, vendar pa so sodišča menila drugače, in je takšna odločitev, žal, obstala.«

Dnevnik navaja še, da je sodni svet iz izreka sodbe izpustil očitek tožilstva, ki se je nanašal na fotografije golih otrok obtoženca, saj naj ne bi bile posnete na način, da bi senat sodni menil, da so izpolnjeni znaki kaznivega dejanja, so pojasnili na sodišču. Obsojeni je sicer oče štirih mladoletnih otrok.

Policija je na pristojno okrožno državno tožilstvo v Kranju kazensko ovadbo podala julija.

Dnevnik je že tedaj razkril, da je osumljeni učitelj verouka, pisec otroške poezije ter dolgoletni otroški animator, ki je deloval v vrtcih in osnovnih šolah.