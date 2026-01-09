  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    Novinar in učitelj verouka obsojen zaradi posnetkov spolnih zlorab otrok

    Sodba še ni pravnomočna, sodni senat pa je obsojenemu do pravnomočnosti zaradi ponovitvene nevarnosti podaljšal pripor.
    Policija je na pristojno okrožno državno tožilstvo v Kranju kazensko ovadbo podala julija. FOTO: Tina Horvat
    Policija je na pristojno okrožno državno tožilstvo v Kranju kazensko ovadbo podala julija. FOTO: Tina Horvat
    STA, R. I.
    9. 1. 2026 | 18:12
    9. 1. 2026 | 18:19
    3:24
    Na kranjskem okrožnem sodišču so škofjeloškega učitelja verouka in otroškega animatorja J. P. danes obsodili zaradi posedovanja posnetkov spolnih zlorab otrok in prometa z njimi, poroča spletni Dnevnik. Obsojen je bil na tri leta in osem mesecev zapora, pri njem so našli kar 6727 spornih slik in posnetkov, navaja portal. Sodba še ni pravnomočna.

    Na posnetkih so bili goli otroci tako v pubertetnem kot tudi v predpubertetnem obdobju in seksualiziranih položajih, posneti ali fotografirani med razkazovanjem spolovil, masturbiranjem ali med spolnimi odnosi z drugimi otroki in odraslimi.

    Obsojeni je gradivo v letu 2024 zlasti posedoval, nekatere med njimi pa tudi posredoval naprej v sklopu omrežij eDonkey, BitTorrent in VIP Torrent, poroča Dnevnik.

    Sojenje je zaradi občutljive tematike in vpletenosti mladoletnih otrok potekalo za zaprtimi vrati, izrek sodbe pa je bil javen.

    Po neuradnih informacijah Dnevnika je tožilstvo zahtevalo štiri leta zapora, obramba pa naj bi predlagala pogojno kazen. Zagrožena kazen za kaznivo dejanje je sicer od šest mesecev do osem let zapora, sodni senat pa je nazadnje sklenil, da je najprimernejša kazen tri leta in osem mesecev zapora.

    Po poročanju Radia Slovenija je tožilka Manca Klun Vlah z dodeljeno višino kazni zadovoljna: »S samo odločitvijo sodišča sem zadovoljna, je bila tudi pričakovana glede na dokazne predloge, ki smo jih predložili. Glede same pritožbe pa se bom opredelila, ko dobim pisni izvod sodbe.«

    Sodba še ni pravnomočna, sodni senat pa je obsojenemu do pravnomočnosti zaradi ponovitvene nevarnosti podaljšal pripor. Kot je povedal zagovornik Žiga Potočnik, je sam pričakoval milejšo kazen, na sodbo pa bo vložil pritožbo: »Vsekakor bomo počakali na prejem sodbe z obrazložitvijo, glede na višino kazni bo pritožba vložena.«

    Svoje nestrinjanje je Potočnik izrazil tudi v zvezi z odločitvijo sodišča, da je njegovi stranki po skoraj letu dni prostosti odredila pripor: »Po moji oceni je bila odreditev pripora po enem letu na prostosti povsem neutemeljena, vendar pa so sodišča menila drugače, in je takšna odločitev, žal, obstala.«

    Dnevnik navaja še, da je sodni svet iz izreka sodbe izpustil očitek tožilstva, ki se je nanašal na fotografije golih otrok obtoženca, saj naj ne bi bile posnete na način, da bi senat sodni menil, da so izpolnjeni znaki kaznivega dejanja, so pojasnili na sodišču. Obsojeni je sicer oče štirih mladoletnih otrok.

    Policija je na pristojno okrožno državno tožilstvo v Kranju kazensko ovadbo podala julija.

    Dnevnik je že tedaj razkril, da je osumljeni učitelj verouka, pisec otroške poezije ter dolgoletni otroški animator, ki je deloval v vrtcih in osnovnih šolah.

    SlovenijaKranjspolna zloraba otrokzaporna kazen

    Novice  |  Slovenija
    Dostop do odprtega morja

    Po Hrvaški z izključno ekonomsko cono na morju še Italija: Kaj to pomeni za nas?

    Slovenija ni imela možnosti, da bi to preprečila, naj pa to po besedah ministrstva za zunanje zadeve, ne bi vplivalo na naše interese.
    9. 1. 2026 | 19:13
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej

    Imamo rod risov, ki je zrel za olimpijski turnir 2030

    Matjaž Rakovec, predsednik HZS, se je v pogovoru za Delo ozrl k novemu valu na ledu, proračunu in svoji prihodnosti.
    Siniša Uroševič 9. 1. 2026 | 19:03
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Tretja razvojna os

    Ministrica Alenka Bratušek: Odločitev za več sklopov je bila pravilna

    Uradno začeli delati odsek tretje razvojne osi Slovenj Gradec jug–Podgorje, za katerega je rok za končanje december 2028.
    Špela Kuralt 9. 1. 2026 | 18:48
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nordijska kombinacija

    Slovenske nordijske kombinatorke z lepim ekipnim uspehom

    V Otepääju potekajo tekme svetovnega pokala v nordijski kombinaciji, kjer odlično tekmujejo predvsem slovenske tekmovalke.
    9. 1. 2026 | 18:46
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vremenske težave

    Velik del Evrope v primežu neurij: zaprte šole, stojijo vlaki, letala (FOTO)

    Meteorologi od Velike Britanije do Nemčije so ljudi pozivali, naj ostanejo v zaprtih prostorih, in izdali vremenska opozorila, vključno z redkim rdečim.
    Peter Zalokar 9. 1. 2026 | 18:27
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nordijska kombinacija

    Slovenske nordijske kombinatorke z lepim ekipnim uspehom

    V Otepääju potekajo tekme svetovnega pokala v nordijski kombinaciji, kjer odlično tekmujejo predvsem slovenske tekmovalke.
    9. 1. 2026 | 18:46
    Preberite več
